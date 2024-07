»Menim, da so možnosti 50:50. Španija je igrala najbolje med vsemi na tem turnirju, fascinirala me je, čeprav je bila pred prvenstvom ena izmed favoritinj. Anglija ima najboljše igralce in je kot ekipa vseskozi napredovala. Začela je bolj sramežljivo, v polfinalu pa je že pokazala izjemno predstavo,« je predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin napovedal finalno tekmo evropskega prvenstva v nogometu v Berlinu. Nemška prestolnica je vso nedeljo dihala v pričakovanju večernega spektakla in ob poostreni varnosti. Vsaka reprezentanca je prejela le po 11.500 vstopnic, brez njih pa je v Nemčijo dopotovalo vsaj 50.000 Angležev. Okrog olimpijskega stadiona, na katerem so bili Angleži v večini, so bili trije obroči varovanja, v zraku so bili trije helikopterji, za red je skrbelo 2000 policistov.

Dolgočasen prvi polčas

Selektorja pri izbiri začetnih enajsteric nista presenetila. Španci so zasedbo objavili več kot 100 minut pred začetkom tekme. Na desno stran obrambe sta se vrnila Carvajal in Le Normand, ki sta v polfinalu morala počivati zaradi kartonov, od prve minute je začel tudi Olmo, ki je zamenjava za poškodovanega Pedrija. V angleški reprezentanci je v skladu z napovedmi tekmo začel dolgo časa poškodovani Shaw, končno pravi levičar na levi strani, ki je zamenjal Trippierja. Lovoriko za naslov prvaka je na igrišče prinesel Giorgio Chellini, kapetan Italija na evropskem prvenstvu leta 2021, ko je v finalu po enajstmetrovkah premagala Anglijo, zato ga je del angleških navijačev pozdravil z žvižgi.

Selektorja, španski Luis de al Fuente in angleški Gareth Southgate, sta veliko pozornosti posvetila psihološki pripravi in igralce prepričevala, naj pozabijo na prejšnjih šest tekem na turnirju, ker je finale povsem drugačna tekma. Že od prve minute je bilo očitno, da imata ekipi povsem različen slog in filozofijo, ki je bila zanju značilna za ves turnir. Španija je prevzela posest žoge, a je prišla le do 25 metrov od gola Pickforda. Anglija se je spustila v nizek obrambni blok, kjer je bila odlično organizirana z onemogočanjem zvezne vrste Španije in po osvojitvi žoge prežala na hitre prehode v napad. Angleža Shaw in Walker sta na krilih nevtralizirala Yamala, ki ni uspel preigravati, in Williamsa, Rodriju so onemogočali distribucijo žog. Po četrt ure so se prebudili tudi Angleži, imeli nekaj prebliskov, a niso prišli do zaključnega strela. Tekma je bila izjemno borbena, oboji so bili v taktičnem boju zelo previdni, zato je bila tekma antireklama za nogomet. V prvem polčasu, ki je bil zelo dolgočasen, si niti ena ekipa ni priigrala velike priložnosti. Španska premoč s posestjo žoge je bila jalova, Angleži so se trudili predvsem, da ne prejmejo gola. Edini strel v okvir gola je sprožil Foden šele v sodnikovem dodatku prvega polčasa.

​Olmo z izbijanjem žoge s črte preprečil podaljšek

Potem ko je moral selektor de la Fuente na začetku drugega polčasa zamenjati poškodovanega Rodrija z Zubamendijem, je kazalo na težave Špancev, ki pa so povedli že po dobri minuti. Obramba Anglije, ki je 45 minut delovala brezhibno, je bila zaradi nezbranosti matirana v treh potezah z dobljeno žogo Carvajala, asistenco do tedaj nevidnega Yamala in z golom Williamsa s strelom v daljši kot. Angleži so bili v šoku, Španci so dvignili ritem igre in proti golu je pokalo z vseh strani, a streli Olma, Morata in Williamsa niso bili dovolj natančni za povišanje vodstva. Po uri igre je zadihala tudi Anglija, a je močan strel Bellinghama zletel tik mimo gola, povišanje španskega vodstva pa je z nekaj posredovanji preprečil angleški vratar Pickford. Menjave so dvignile kakovost igre Anglije, ki je v 73. minuti izenačila z golom rezervista Palmerja po pravi bombi z 21 metrov, kar je povzročilo erupcijo veselja na tribunah. V zadnjih minutah so Španci povsem stisnili Angleže pred njihov gol in povedli v 86. minuti, ko je spretno zadel rezervist Oyarzabal, ki se je za las izognil nedovoljenemu položaju. Angleži so vse stavili v napad, a je Olmo preprečil podaljšek z izbijanjem žoge s črte gole.

Španija – Anglija 2:1(0:0) Strelci: 1:0 Williams (47), 1:1 Palmer (73), 2:1 Oyarzabal (86). Olimpijski stadion v Berlinu, gledalcev 71.000, sodnik: Letexier (Francija), rumeni kartoni: Olmo; Kane, Stones, Watkins. Španija (4-2-3-1): Unai Simon, Carvajal, Le Normand (od 83. Nacho), Laporte, Cucurella, Rodri (od 46. Zubimendi), Fabian Ruiz, Yamal (od 89. Merino), Olmo, Williams, Morata (od 68. Oyarzabal), selektor: de la Fuente. Anglija (3-4-2-1): Pickford, Walker, Stones, Guehi, Saka, Mainoo (od 70. Palmer), Rice, Shaw, Foden (od 89. Toney), Bellingham, Kane (od 61. Watkins), selektor: Southgate. Igralec tekme: Nico Williams (Španija). Streli v okvir gola: 5:3, streli mimo gola: 5:2, blokirani streli: 5:3, prosti streli: 5:11, koti: 10:2, nedovoljeni položaji: 1:0, obrambe vratarjev: 2:5, prekrški: 10:5, število podaj: 592:330, število točnih podaj: 539:267, število napadov: 70:34, posest žoge (v odstotkih): 62:38.