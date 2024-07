Stojnica s klobasami je za prebivalce in turiste Dunaja sestavni del edinstvene dunajske kulture in eno od središč skupnostnega življenja v mestu, zato so lastniki stojnic sprožili pobudo za njihovo sprejetje na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine, so zapisali pri ljubljanski podružnici Mednarodnih pisarn mesta Dunaj. Začetki stojnic s klobasami segajo v čas habsburške monarhije, ko so se pojavljale v obliki potujočih kuhinj. Stojnice, kot jih poznamo danes, so vrata odprle kasneje, saj je mesto njihovo umeščanje dovolilo leta 1969.

Ljubljana se rada zgleduje po Dunaju (čeprav človek na številnih področjih urejanja mesta zlahka dobi občutek, da počne mestna oblast prav obratno), zato bi bilo edino smiselno, da podobno pobudo na Unesco naslovi tudi Ljubljana. Namesto stojnic s klobasami naj predlaga, da nesnovna dediščina postanejo prodajalne bureka. Imajo dolgo tradicijo, še iz bivše države, turisti, še posebej mlajši, jih poznajo, saj je burek eno redkih nočnih okrepčil.