Donald Trump bo atentat brez dvomov izkoristil sebi v prid

Poskus atentata bo Trump znal obrniti sebi v prid, saj zna izkoristiti takšne dogodke v propagandne namene. Njegove možnosti za izvolitev so bile že doslej zelo velike, zdaj se bodo še povečale. To je slaba novica za EU in še posebej za Ukrajino.