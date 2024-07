Zadovoljnejši so bili po gostovanju v Györu v slovenskem ženskem taboru, saj so minuli torek na Rogli z Madžarkami izgubile z desetimi goli razlike. Tudi po prvem polčasu sobotne tekme je vse kazalo na visoko zmago domačih rokometašic, ki so sredi prvega polčasa vodile že s 13:4. V nadaljevanju, predvsem pa v drugem polčasu, so slovenske rokometašice izkoristile dobre obrambe Maje Vojnović, zbrala je enajst obramb, vendar popolnega preobrata ni bilo. S šestimi goli je bila najboljša slovenska strelka Ana Gros, enega manj je dosegla Tamara Mavsar.

»Čeprav smo v Györu igrali brez Barbare Lazović, ki ima težave s kolenom, in obolele Alje Varagić, smo nekatere stvari odigrali bolje kot na Rogli. Pred odhodom v Pariz nas v sredo čaka še tekma z Brazilijo, ki je v soboto v gosteh visoko premagala Nemčijo, kar bo za nas izredno dober test,« je po gostovanju na Madžarskem dejal Dragan Adžić, selektor rokometašic, ki se bodo po dnevu premora spet zbrale danes v Ljubljani. V Pariz bodo odšle v soboto, svojo prvo tekmo na olimpijskem turnirju pa bodo igrale v četrtek, 25. julija, in to že ob 9. uri proti Danski. V skupini A bodo njihove nasprotnice še Južna Koreja, Nemčija, Norveška in Švedska.

Več premora po gostovanju na Madžarskem so dobili izbranci Uroša Zormana, ki bodo priprave nadaljevali v sredo v Kranjski Gori, tekma v Györu je bila njihova zadnja pred Parizom. Pred tednom dni so v Celju igrali neodločeno z Egiptom (27:27), v soboto pa so ob dobri igri v obrambi pred iztekom prvega polčasa vodili s 14:11. Na odmor so odšli z dvema goloma prednosti, toda krizne so bile uvodne minute drugega polčasa, ko so jim Madžari pobegnili. Čeprav so sredi drugega polčasa slovenski rokometaši še izenačili izid (20:20), je bilo nadaljevanje spet slabše in to so izkoristili gostitelji.

Najbolj razpoložen v slovenski ekipi je bil Blaž Janc, dosegel je sedem golov. »V primerjavi s tekmo proti Egiptu je napredek očiten. Žal mi je le, da nismo v istem ritmu zdržali celotnega srečanja. Z igro do 45. minute sem zadovoljen in na tem moramo graditi za olimpijski turnir. Do prve tekme v Parizu imamo še nekaj manj kot 14 dni, kar je dovolj časa za napredek v igri,« je bil kljub porazu optimistično razpoložen selektor Uroš Zorman. Slovenski rokometaši bodo v Pariz odšli v nedeljo, njihov prvi nasprotnik v soboto, 27. julija, bo že ob 9. uri Španija, v skupini A bodo sledile še tekme s Hrvaško, Švedsko, Japonsko in Nemčijo.