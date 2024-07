Tik pred republikansko konvencijo v Milwaukeeju, na kateri je nameravala stranka potrditi predsedniško kandidaturo Donalda Trumpa, so bile ZDA pahnjene v še več politične negotovosti in političnih napetosti zgolj slabe štiri mesece pred predsedniškimi volitvami, na katere čaka ves svet. Na volilnem shodu v Pensilvaniji je 20-letni strelec Thomas Matthew Crooks vsaj štirikrat streljal na Trumpa, ko je ta svoje poglede razlagal zbranim podpornikom. Ena od krogel je Trumpa za las zgrešila. Oplazila je njegovo desno uho. Okrvavljenega Trumpa so varnostniki tajne službe zaščitili s svojimi telesi in ga spravili na varno v avtomobil. Po poročanju ameriških medijev so v Crooksovem avtomobilu našli eksploziv, polavtomatsko puško, s katero je s 140 metrov oddaljenosti streljal na Trumpa, pa naj bi kupil strelčev oče.

Prvi poskus atentata po napadu na Ronalda Reagana v osemdesetih letih se je vsaj za Trumpa iztekel srečno. Preživel je brez večjih poškodb. A eden od udeležencev shoda, ki so ga zadele krogle iz Crooksove puške, je umrl, dva pa sta bila huje ranjena. Če bi bila smer krogle le za kak centimeter drugačna, bi bile ZDA pred prav tako kaotično, a popolnoma drugačno politično podobo. Tako kot po spomladanskem atentatu na slovaškega premierja Roberta Fica so se tudi po atentatu na Trumpa vrstile obsodbe iz vsega sveta z opozorili, da za takšna dejanja v demokraciji ni prostora. Dejanje je ostro obsodil tudi ameriški predsednik Biden, ki se je nemudoma vrnil v Belo hišo, od koder spremlja preiskavo varnostnih agencij.

Sporočilo Bidna je sicer bilo podobno kot sporočilo slovaške opozicije po napadu na Fica – nujnost poenotenja nacije. »V Ameriki ni prostora za tovrstno nasilje. Združiti se moramo kot en narod in ga obsoditi,« je dejal Joe Biden. Ko je prespal noč, se je oglasil tudi napadeni republikanski kandidat Donald Trump in prav tako pozval k umiritvi razmer. »V tem trenutku je bolj kot kadar koli prej pomembno, da ostanemo enotni in pokažemo našo pravo nrav kot Američani, ki ostajajo močni in odločeni, da ne bodo dovolili zlu, da zmaga,« je zapisal.

Trumpovi privrženci na shodu so okrvavljenemu predsedniku, ki je kljubovalno v zrak dvignil pest in se zadrl: »Borite se! Borite se! Borite se!«, preden so ga odpeljali na varno, odgovarjali z enako dvignjenimi pestmi in vzkliki navdušenja. Po spletu pa so se njegovi privrženci spraševali, kako so lahko varnostni organi dopustili takšen napad na njihovega predsedniškega kandidata. Eden od očitkov je sicer bilo povsem umestno vprašanje, kako so varnostne službe dopustile, da se je mimo njih s puško na streho bližnjega poslopja sprehodil strelec.

Kremelj na valovni dolžini republikancev

Seveda se postavlja vprašanje, kako bo poskus atentata vplival na že sicer burno politično dogajanje v državi. Kazanje s prstom na posredno odgovorne za napad se je že začelo. Republikanski predsednik predstavniškega doma Mike Johnson je denimo ocenil, da se mora v ZDA umiriti pregreta politična retorika. Kljub takšnim pozivom pa je bilo takoj po atentatu slišati tudi zelo ostre ocene za drug politični tabor.

»Ne gre le za en dogodek. Osrednja premisa Bidnove kampanje je, da je predsednik Donald Trump avtoritarni fašist, ki ga je treba za vsako ceno ustaviti. Ta retorika je neposredno pripeljala do poskusa atentata na predsednika Trumpa,« je ocenjeval republikanski senator iz Ohia J. D. Vance, ki se sedaj pojavlja tudi na dolgem seznamu potencialnih Trumpovih podpredsedniških kandidatov.

Podobno so ocenili v Kremlju, kjer si sicer kljub uradnim zatrjevanjem Vladimirja Putina, da jim je vseeno, kdo bo novi ameriški predsednik, precej jasno želijo Trumpa, ki je bolj naklonjen dogovoru glede vojne v Ukrajini kot Biden. »Ne verjamemo, da so poskus odstranitve in umora Trumpa organizirale trenutne oblasti,« je ocenjeval tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. »Toda vzdušje okoli kandidata Trumpa je izzvalo to, s čimer se danes sooča Amerika. Po številnih poskusih odstranitve kandidata Trumpa s političnega prizorišča – z uporabo pravnih orodij, sodišč, tožilcev, poskusov političnega diskreditiranja in kompromitiranja kandidata – je bilo vsem zunanjim opazovalcem jasno, da je njegovo življenje v nevarnosti,« so ocenili v Moskvi.

Republikanci odhajajo na konvencijo

Po poskusu atentata so iz republikanske stranke sporočili, da bo konvencija, ki se začne danes v Milwaukeeju in bo trajala do četrtka, ko bodo potrdili nominacijo Donalda Trumpa za predsedniškega kandidata, potekala kot načrtovano. Včeraj so poskušali izboljšati še varnostne razmere za tamkajšnje delegate in člane stranke. Zagotovo pa bo ta konvencija sedaj potekala pod vtisom napada na Trumpa in pozornost od izbire njegovega podpredsedniškega kandidata prevesila predvsem v slavje kljubovalnega predsedniškega kandidata, ki je že postal heroj za svoje privržence. Že takoj po napadu so v republikanski stranki napad izkoristili za vnovični poziv ljudem, naj donirajo za Trumpovo predsedniško kampanjo. »Nočejo se znebiti mene, hočejo se vas,« je pisalo v sporočilu republikancem.

Izbira podpredsedniškega kandidata bo na republikanski konvenciji v takšnem ozračju zagotovo v ozadju. Pojavlja se okoli petnajst imen potencialnih kandidatov, denimo guverner Severne Dakote Doug Bourgum, nekdanja republikanska predstavnica v predstavniškem domu Tulsi Gabbard, poslovnež Vivek Ramaswamy, floridski senator Marc Rubio, senator iz Južne Karoline Tim Scott, guverner Teksasa Greg Abott in celo Trumpu močno naklonjen televizijski voditelj Tucker Carlson.

Vprašanje je tudi, ali bi lahko iz dane politične situacije kaj pozitivnega povlekel ameriški predsednik Joe Biden, ki je že več kot dva tedna zaradi slabega nastopa na volilnem soočenju s Trumpom pod rastočim pritiskom svojih demokratov, naj odstopi od predsedniške kandidature.

Zaslišali bodo direktorico tajne službe

Kmalu po atentatu so se že pojavili prvi očitki varnostnim agencijam, kako se je kaj takega sploh lahko zgodilo. Strelec naj bi streljal s stavbe zunaj območja varovanja predsednika. Medtem ko se je Trump zahvaljeval za hitro ukrepanje varnostnih služb, sta zvezni urad za preiskave in tajna služba (Secret Service), ki ščiti najvišje ameriške dostojanstvenike, začela preiskavo dogodka. Preiskavo so napovedali tudi republikanci v nadzornem odboru predstavniškega doma. Direktorica tajne službe Kimberly Cheatle je že čez teden dni vabljena na zaslišanje. »Američani zahtevajo odgovore o poskusu atentata na predsednika Trumpa,« so sporočili iz nadzornega odbora.

Kdo je strelec Thomas Matthew Crooks? O 20-letnem strelcu Thomasu Matthewu Crooksu je za sedaj malo znanega. Bil je registriran volilec republikancev. Na letošnjih predsedniških volitvah bi volil prvič. Živel je dobro uro od kraja, kjer je izvedel napad. Policija še poskuša ugotoviti, kaj je bil njegov motiv za napad. Preden je postal privrženec republikancev, je pred tremi leti nakazal petnajstdolarsko donacijo organizaciji, ki zbira podporo za levičarske in demokratične politike. Crooks je z družino živel v Bethel Parku, okrožju Pittsburgha. To območje velja za okoliš srednjega razreda z nekoliko bolj desno usmerjenimi volilci. Pred dvema letoma je končal srednjo šolo.