Ko pedale vrti Tadej Pogačar (UAE Team Emirates), je vse videti tako zelo enostavno. Popolno premoč nad tekmeci je še enkrat nazorno pokazal v dveh gorskih etapah na dirki po Franciji, ko si je po dveh zmagah v Pirenejih nabral dodatnih minuto in osem sekund prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Ker se je skupna prednost povečala na tri minute in devet sekund, je na mestu vprašanje – je letošnji Tour, ko beseda nanese na končnega zmagovalca, že odločen? Današnji ponedeljek ne bo dal odgovora, saj je pred kolesarji zaslužen dan počitka, sledi pa še zaključnih šest etap, pri čemer bo zadnja v boju za skupno zmago tokrat imela tekmovalni naboj, saj gre za 33,7 kilometra dolg kronometer.

Ko se začne v hribih ritem stopnjevati, drug za drugim odpadajo kolesarji, dokler sama ne ostaneta Slovenec in Danec. Ekipa Visma-Lease a Bike je sicer pripravljala teren za Vingegaardov napad na zadnjem klancu na Plateau de Beille (15,8 kilometra s povprečnim naklonom 7,9 odstotka), a se je hitro pokazalo, da ne bo mogel računati na pomoč ekipe, saj je imel na zadnjem klancu ob sebi le še Američana Mattea Jorgensona. Sam je tako napadel že 10,5 kilometra pred ciljem, Pogačar pa se je ves čas držal njegovega kolesa. Ko se je že zdelo, da bosta skupaj kolesarila vse do cilja, pa je 5,3 kilometra pred ciljem Pogi sprožil napad, na katerega tekmec ni imel odgovora.

Ekipa je Pogačarja ves čas hladila

Prednost se je ves čas povečevala, Pogačar pa je za zmago dobil štiri dodatne bonifikacijske sekunde. »Takšnega razpleta si v začetku tedna nisem predstavljal. Zelo sem zadovoljen s pripravljenostjo. Bilo je vroče in posledično težko. Po navadi kar trpim v vročini, a ekipa je opravila sijajno delo in me ves čas hladila. Za mano je neverjeten dan. Moštvo Visma je nadzorovalo etapo in narekovalo hud ritem na klancih. Ni me preveč skrbelo, moral pa sem poskrbeti, da mi je hladno, da dovolj pijem in jem. Bil sem nekoliko na meji, ko se me je skušal otresti. Videl sem, da tudi on ob zadnjem napadu trpi in da nima moči v nogah, da bi tako nadaljeval do cilja. Poskušal sem v svojem ritmu, a je bilo do cilja težko,« je bil razumljivo zadovoljen 25-letni Tadej Pogačar, ki pa se zaveda, da bo moral biti vse do zadnje etape osredotočen. Za Slovenca je to bila že 14. etapna zmaga na dirki po Franciji, polovico pa jih je slavil v Pirenejih. V svojih prvih treh izdajah od leta 2020 je slavil po tri, lani dve, letos pa je prav tako že pri treh zmagah. Skupno jih je v karieri zbral že 80.

Bonifikacijske sekunde ga veselijo

Da je številka ena svetovnega kolesarstva na Touru močnejša od številke štiri, se je pokazalo že v sobotni etapi. Znova se je odločil za napad pet kilometrov pred ciljem in ciljno črto na etapi s kar 4000 višinskimi metri prevozil 39 sekund pred Vingegaardom. Ekipa emiratov je ves čas stopnjevala ritem in preprečevala napade na klancih. Na zaključnem je v skladu s taktiko najprej pospešil Pogačarjev sotekmovalec Adam Yates, ki so ga morali drugi loviti, nato pa je v višjo prestavo prestavil Slovenec, ki je proti cilju kolesaril sam. »Ravnal sem instinktivno. Skušali smo sicer dobiti etapo, a v sprintu manjše skupine. Toda položaj se je spremenil, ko je Yates napadel. Vesel sem, da sem pridobil še nekaj bonifikacijskih sekund,« je dejal Pogačar, ki so ga povprašali tudi, ali bo v prihodnosti lovil rekord Marka Cavendisha, ki je na Touru zbral 35 etapnih zmag. »Dobiti etapo na tej dirki je nekaj posebnega že samo po sebi. Ko sem kot mladenič videl Cavendisha zmagovati vse te etape, se mi je zdelo, da je z drugega planeta. A če slediš svojim sanjam, lahko dosežeš vse. To ne pomeni, da grem po njegov rekord, omenil sem ga le kot vzor. Veseli me, da še vedno zmaguje,« je izjemni Slovenec 39-letnega Britanca z besedami zagotovo pomiril.

Nekaterim dirkanje številke ena sicer ni pogodu, saj govorijo, da po nepotrebnem razmetava z energijo. Toda sam je drugačnega mnenja: »Ne bom se spremenil. Če se bom dobro počutil, bom vedno napadel. Enkrat se izide, drugič ne. Toda dirkanje in tekmovanje obožujem.« Zanimivo, vse številke pravijo, da Vingegaard kolesari na zelo visoki ravni in da se ne more peljati kaj dosti hitreje, toda Pogačar je enostavno boljši in deluje nepremagljivo. »Pred nami je še veliko etap in tudi v prihodnje bomo še poskušali zmagati. A vsi moramo priznati, da je Pogačar trenutno zelo močan. Seveda to ni razplet, ki smo si ga želeli, a Slovenec je na neki drugi ravni,« je razplet dveh etap v Pirenejih pokomentiral Grischa Niermann, športni direktor Visme.

Ženske so tekmovale na Giru, skupno zmago pa je slavila Italijanka Elisa Longo Borghini. Edina Slovenka Urška Žigart je zasedla 12. mesto.