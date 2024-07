Kava v mesečnih izdatkih za hrano in pijačo prebivalstva obsega majhen delež, podražitve, četudi so včasih skokovite, pa so manj zaznavne ter pri manj premožnejših ne sprožajo toliko skrbi in negodovanja kot rast cen številnih drugih izdelkov.

Na svetovnih borzah so cene kave izrazito poskočile. Pri najbolj razširjeni in priznani vrsti zrn kave na svetu arabiki, ki pomeni 75 odstotkov svetovne proizvodnje, največji proizvajalki pa sta Brazilija in Kolumbija, se je po podatkih ameriške investicijske platforme Ycarts cena v zadnjem letu zvišala za okoli 30 odstotkov, letos pa približno za petino. Sorta zrn kave robusta, ki obsega preostali delež proizvodnje, največja proizvajalca pa sta Vietnam in Indonezija, se je v zadnjem letu podražila za okoli 60 odstotkov, v letošnjem letu pa za 50 odstotkov.

V Sloveniji in državah, nastalih iz nekdanje Jugoslavije, največ kave spraži hrvaška skupina Atlantic Grupa. Ta je leta 2010 prevzela Drogo Kolinsko, ta pa je nekaj let prej srbsko podjetje Grand Prom, največjo pražarno kave na srbskem trgu. K blagovnima znamkama kave Barcaffe in Grand kafa je Atlantic Grupa nedavno dodala Doncafe in C kafa – letos je namreč prevzela srbsko podjetje Strauss Adriatic, ki ima v lasti omenjeni blagovni znamki. Od skoraj 237 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kolikor jih je skupina Atlantic Grupa ustvarila v letošnjem prvem četrtletju, jih je bilo s prodajo kave doseženih petino, pri čemer je bila kava največja posamična kategorija v celotnih prihodkih.

Slaba letina, težave s transportom ...

Po pojasnilih Atlantic Grupe že dalj časa poslujejo v razmerah izredno visokih cen surovin in storitev, ki pomenijo velik pritisk na celotno industrijo in njih kot proizvajalce, to pa je v zadnjem času posebno očitno na trgu kave in kakava. Na ceno kave vpliva veliko dejavnikov: od slabše letine, logističnih težav z ladijskim transportom in slabe razpoložljivosti kave na borzah do dogajanja na borzah in manjše dostopnosti surovin na trgu. Odvisno od tega, za katero vrsto gre, za robusto ali arabiko, se srečujemo z visokim dvigom cene surovine v primerjavi s cenami, po katerih smo surovino kupovali do nedavnega,« so pojasnili v Atlantic Grupi.

Že konec prejšnjega leta so se pojavljale zamude ladij pri dostavi arabike iz Brazilije. Kratkoročno so skladi izkoristili pomanjkanje kave in dvignili raven cene arabike na borzah na visoke vrednosti, so dejali v Atlantic Grupi. Robusta pa letos kratek čas ni bila razpoložljiva zaradi neugodnih vremenskih razmer v državah proizvajalkah, še pojasnjujejo v Atlantic Grupi. V največjih izvoznicah, Vietnamu in Indoneziji, je letošnja letina precej manjša zaradi neugodnega vremena. Poleg tega na ceno vplivajo tudi transportne težave; te se pojavljajo zaradi napadov na tranzitne ladje in podvojenega časa transporta, razmere pa se iz meseca v mesec poslabšujejo. Po podatkih vietnamskega statističnega urada se je izvoz kave v prvih šestih mesecih letos na medletni ravni znižal za dobrih deset odstotkov.

Cene so morali spremeniti

Za koliko so se že oziroma se bodo slovenskim trgovcem zvišale veleprodajne cene kave, v Atlantic Grupi niso razkrili, pojasnili pa so, da s prihranki ni mogoče izničiti vpliva gibanja cen kave na svetovnih borzah.

Po pojasnilih Mercatorja, največjega trgovca na našem trgu, so se cene kave pri največjih trgovcih zvišale, zato jih bodo morali dvigniti tudi sami. »Pri ključnih izdelkih se bodo maloprodajne cene zvišale za več kot deset odstotkov.« Kot so pojasnili v podjetju Engrotuš, ki ima v lasti trgovsko verigo Tuš, so nekateri dobavitelji kave že povišali veleprodajne cene, od nekaterih pa podražitve še pričakujejo. V povprečju so dobavitelji cene dvignili za nekaj več kot deset odstotkov, s čimer je primerljivo tudi povišanje Tuševih maloprodajnih cen, so dodali v Engrotušu. Na vprašanje, za koliko bodo zvišali ceno kave, v Sparu niso odgovorili, pojasnili pa so, da se vsakršno povišanje nabavnih cen na koncu odrazi tudi v maloprodajnih cenah. Višine podražitve kave niso razkrili niti v nemški trgovski verigi Lidl. Povedali so, da imajo na policah več vrst kave, zato enoznačnega odgovora o podražitvah ne morejo dati. »So se pa nabavne cene določenih vrst kave v zadnjem obdobju povišale. Vedno se prilagajamo tržnim razmeram, tudi v tem primeru ravnamo enako.« Ob tem so dodali, da slovenski trg večjih sprememb prodajnih cen še ni doživel in da so pred kratkim v Lidlu določeni vrsti kave ceno celo znižali.