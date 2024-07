Zaroka med blondinko in tipom iz Alabame

Kar zadeva ljubezensko življenje, je 28-letna igralka Anya Taylor-Joy, po mnenju mnogih ena najlepših žensk na svetu, zelo skrivnostna. Zvezdnica Daminega gambita in Furiosa: Del sage Pobesneli Max je javnosti prvič pokazala fotografije s poroke z glasbenikom, 30-letnim Malcolmom McRaejem, šele na drugo obletnico njunega zakona, zdaj pa je razkrila, kako je do zaroke prišlo. »Zgodilo se je po naključju, povsem po naključju … Z Malcolmom sva se sprehajala po Savannahu in se znašla na avtobusni postaji Chippewa Square, kjer so snemali legendarne prizore iz kultnega filma Forrest Gump. Ker sva oba oboževalca Forresta Gumpa, sva se odločila, da se usedeva na Forrestovo klop, nato pa je Malcolm pokleknil in me zasnubil. Jokala sem od sreče in se mu vrgla v objem … Take stvari so možne le z blondinko in tipom iz Alabame,« je po pisanju revije People povedala Anya Taylor-Joy.