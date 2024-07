Rute so zadnji poletni hit, ki je postal viralen, potem ko so jih nosile zvezdnice, kot sta pop diva Beyoncé in švedska manekenka Elsa Hosk. Tako so klobuki v trenutku padli v ozadje in prvo mesto na lestvici poletnih trendov prepustili rutam.

Zavežete jih lahko na dva osnovna načina, kot gusarsko ruto na zatilju ali v varianti, ki jo rade nosijo babice in hollywoodske dive, pod brado. Najboljše pri vsem je, da vzorec in barve niso strogo podani, tako da jih lahko poljubno kombinirate glede na svojo vizijo.

Naš predlog je, da gusarski slog pokažete z bolj ležernimi, športnimi variantami in hlačami, različico hollywoodske dive, torej »babice«, pa nosite v kombinaciji z oblekami, poda se tudi večernemu videzu. Slavna Beyoncé, ki z možem Jay-Z-jem dopustuje na jahti, je črno-beli šal s potiskom kombinirala s kratko belo obleko in sončnimi očali z mačjim okvirjem. Svoj idealen poletni videz je dopolnila z vpadljivo rdečo šminko.

Švedska manekenka Elsa Hosk zna svoje poletne rute nositi na več načinov. Za sproščeno pohajkovanje po turističnih biserih je tako izbrala pisano ruto in jo zavezala na zatilju. Pridih romantičnosti tudi njej dodajo kodri las, ki nehote ali namerno »uidejo« izpod rute.