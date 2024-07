Virginie Viard, kreativna direktorica in najmočnejša oseba, ki je znamko Chanel vodila vse od smrti velikega Karla Lagerfelda februarja 2019, zapušča slovito modno hišo. Imela je eno najbolj zaželenih služb v modni industriji, položaj pa trenutno ostaja nezaseden. Blagovna znamka Chanel je za medije potrdila odhod Viardove in zapisala, da je oblikovalka med vodenjem tudi »prenovila kodekse hiše ob spoštovanju ustvarjalne dediščine Chanela«. Naslednik še ni znan, a so pri Chanelu dodali, da bodo napoved objavili pravočasno. Pri modni hiši se želijo Viardovi zahvaliti »za njen izjemen prispevek k Chanelovi modi, ustvarjalnosti in vitalnosti«.

Pri Chanelu začela kot pripravnica

Kot je prejšnji mesec za portal The Business of Fashion povedala generalna direktorica Leena Nair, se je vrednost Chanelovega modnega posla od takrat, ko je Virginie od Karla prevzela vodenje, povečal za 2,2-krat. Chanelu je lani prodaja zrasla za 23 odstotkov. To pomeni, da se je dobiček znamke od leta 2023 povečal na 19,7 milijarde dolarjev. Viardova, ki je pri Chanelu začela kot pripravnica leta 1987, je postala Lagerfeldova namestnica in z njim ustvarjala desetletja. Njun odnos je bil tako tesen, da jo je nemški oblikovalec nekoč opisal kot »desno in levo roko«. Imenovanje Viardove za njegovo naslednico leta 2019 ni bilo presenečenje. Takrat so iz modne hiše sporočili, »da bo zapuščina ustanoviteljice Gabrielle Chanel in Karla Lagerfelda z Virginie živela naprej«.

Ceni zasebno življenje

O Virginie Viard je znanega malo, saj zelo ceni svoje zasebno življenje. Večinoma se je posvečala delu in oblikovanju, manj pa kameram in novinarjem. Je pa v intervjuju novembra 2020 za ameriški Vogue razkrila nekaj podrobnosti iz svojega življenja. Rodila se je v Lyonu, znanem francoskem tekstilnem središču, starša sta bila zdravnika in pozneje so se preselili v mestece Dijon, kjer se je oče zaposlil v mestni bolnišnici. Da bi očeta spremljala v bolnišnici, se je že kot deklica rada preoblekla v medicinsko sestro ali zdravnico. S svojo pojavo je pogosto razveselila tudi bolnike. Vseeno pa nikoli ni imela želje stopati po očetovi poti. »Rada srečujem zdravnike in z njimi se tudi rada pogovarjam,« je nekoč dejala. Kot je dodala, se je že zdavnaj odločila, da je »z modo lažje«.

Viardova je začela pripravništvo pri Jacqueline de Ribes. Ta se je pozneje odločila, da bo svoj popoln okus in smisel za modo spremenila v lastno blagovno znamko. »Delali smo v njeni hiši,« se je za Vogue spominjala Viardova in opisala: »Blago je bilo razgrnjeno po postelji, fotokopirni stroj pa je stal v kopalnici.« Kmalu je postala pomočnica kostumografinje Dominique Borg, cenjene zaradi dela pri filmih, kot sta Camille Claudel Bruna Nuyttena in Nesrečniki Clauda Leloucha, ter odkrila svojo pravo strast. Družina Viardove se je medtem preselila v podeželsko hišo v Burgundiji. Njihov sosed, pomočnik monaškega princa Rainierja, je kmalu srečal Karla Lagerfelda in ga pogumno vprašal, ali potrebuje pripravnika. Ta res je potreboval vajenca. »Karl me je takoj vprašal: Kaj misliš o tem? Kaj misliš o tej barvi? Bilo mi je kar neprijetno,« se je spominjala Viardova. Njeno pripravništvo se je kmalu spremenilo v službo s polnim delovnim časom.

Živi stran od žarometov

Viardova se je upirala poskusom, da bi svoje zasebno življenje prilagodila razkošnemu življenjskemu slogu. Medtem ko se je Lagerfeld izmenično obdajal z zakladi svetovnega formata art decoja, dekorativno umetnostjo 18. stoletja muzejske kakovosti in tudi modernim dizajnom, je mlajša kolegica še vedno živela v umetniškem studiu, kupljenem pred 20 leti, in ni videla razloga za nadgradnjo. »Všeč mi je,« je pojasnila in dodala: »Karl se je vedno smejal, ker nikoli nisem hotela ničesar spremeniti – če sem kupila nov avto, je bil popolnoma enak staremu.« Viardova živi v zunajzakonski skupnosti s producentom Jean-Marcom Fyotom, imata 29-letnega sina Robinsona Fyota, ki se ukvarja z manekenstvom.

Seveda pa se že ugiba, kdo bo po njenem odhodu stopil na čelo Chanela. Omenja se Pierpaola Picciolija, nekdanjega kreativnega direktorja Valentina, pa tudi Hedija Slimana, kreativnega direktorja hiše Céline, in Sarah Burton, nekdanjo kreativno direktorico Alexandra McQueena.