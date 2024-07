Zirkzee, ki je z dobrimi igrami pomagal Bologni do petega mesta v prejšnji sezoni italijanske lige in posledično do kvalifikacij za ligo prvakov, je z moštvom z Old Trafforda podpisal pogodbo do leta 2029. Nizozemec je v zadnji sezoni v dresu Bologne prispeval 12 golov in sedem podaj v vseh tekmovanjih. Njegove predstave so mu prislužile tudi vpoklic v nizozemsko reprezentanco za letošnje evropsko prvenstvo, ki so ga tulipani končali v polfinalu.