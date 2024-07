Na znosnejše temperature na Krvavec

Poleti, ko so na Krvavcu temperature znosnejše kot v dolini, je visokogorsko smučišče priljubljena točka za domače in tuje rekreativce. V preddverju Kamniško-Savinskih Alp se srečujejo pohodniki, kolesarji in ljubitelji adrenalinskih spustov s tubami in gokarti.