4,51 m je dolžinska mera tucsona, katerega medosje meri 2,68 metra. Prtljažnik pri bencinskem motorju pogoltne od 620 do 1799 litrov in pri dizelskem od 546 do 1725 litrov.

Tucson je od svoje predstavitve leta 2004 osvojil srca evropskih kupcev. Postal je prodajna uspešnica, do marca letos je bilo v tovarni na Češkem za Evropo proizvedenih 746.836 tucsonov sedanje, četrte generacije. Ta vozila se izvažajo v 70 držav, tudi izven Evrope.

2 dizelska motorja sta na voljo, in sicer z močjo 115 in 136 konjev (85 in 100 kW), opcija so tudi 160 konjski bencinar (118 kW), hibrid s sistemsko močjo 215 konjev (158) in priključni hibrid, ki zmore 252 konjev moči (185 kW). Menjalnika sta 6-stopenjski ročni in 7-stopenjski samodejni, ponujajo tudi štirikolesni pogon.

30.500 € stane najcenejši bencinsko gnani tucson (1,6 T-GDI 160 trend), za najcenejšega dizla (1,6 CRDi 116 trend) je potrebno odšteti 33.200 evrov.