Kesanje obtoženih požigalcev, starih od 21 do 31 let, ni bilo presenečenje, saj se je že nekaj časa vedelo, da je četverica, ki ji je 21. novembra lani odklenkalo, v priporu prišla toliko k pameti, da se je takoj po vložitvi obtožnice začela s tožilstvom pogajati o morebitnem priznanju krivde. Pogajanja so bila uspešna.

Še preden so stopili pred sodnico Andrejo Lukeš, so namreč s tožilko Nevenko Berdnik podpisali sporazum o priznanju krivde, v katerem je tožilka za Daria Vaupotiča predlagala kazen štiri leta in en mesec zapora, za Luko Breznika tri leta in sedem mesecev zapora, za Žaka Kara tri leta in za Aleksandra Kobeta tri leta in pet mesecev zapora. Sodnica je sledila priznanjem in vsebini sporazumov. Četverico je obsodila na kazni, kot jih je predlagala tožilka, sledila je tudi prošnji zagovornikov in odločila, da bodo vsi štirje kazen prestajali na odprtem oddelku mariborskega zapora v Rogozi. Da bi kazen prestajali na odprtem oddelku, je predlagala tudi tožilka, in sicer zato, da bi lahko obsojenci med tednom hodili v službo (po službi pa bili v zaporu) in poskušali čim prej vsaj delno poravnati gromozansko škodo, ki so jo povzročili oškodovancem. Teh je kar 37. Vsi v kazenskem postopku še niso priglasili premoženjskopravnega zahtevka, večina pa jih je in sodišče jim je v precejšnjem delu ugodilo. »Moram vam povedati, da Mercator, Marprom in Arriva Maribor še niso priglasili škode. Ti zneski bodo dosti višji,« je v obrazložitvi sodbe obsojene posvarila sodnica.

»Kot bager ste šli naprej«

Ko je sodnica Lukeš požigalcem brala, koliko so dolžni plačati posameznim oškodovancem, so vsi zrli v tla, ko pa so jo slišali reči, da jim je sodišče odpravilo pripor, so jo pogledali, si oddahnili in ji rekli hvala. »Zdaj pa se vam je prikazala Marija, a ne?« je komentirala sodnica, v nadaljevanju pa jih je opomnila, da je škoda, ki so jo povzročili, tako visoka, da jo bodo plačevali do konca življenja. »Vaša dejanja so bila brezčutna, infantilna, brez vsakršne empatije. Niste se vprašali, kako so ljudje prišli do prevoznih sredstev, ali so morali najeti kredit. Ni vas zanimalo, za kaj so jih potrebovali. Morda za prevoz bolnih staršev, za prevoz otrok, za prevoz na delo čez mejo. Vaša dejanja niso bila plod mladostniške nepremišljenosti. Ni šlo za eno dejanje. Kot bager ste šli naprej. Upam, da vas je pripor izučil,« je obsojeni četverici sodnica Lukeš položila na srce in jim še rekla, da sodišče od vseh, tudi Breznika, ki se je oškodovancem že pisno opravičil in nekaj škode tako kot Vaupotič že poravnal, pričakuje, da se bodo vsem oškodovancem, fizičnim osebam in gospodarskim družbam, v živo opravičili in se z njimi dogovorili, na kak način jim bodo poravnali škodo.

Obtoženi so namreč požgali ogromno vozil, poleg povzročitve splošne nevarnosti in cele serije poškodovanja tuje stvari so bili obsojeni tudi zaradi odvzema motornega vozila in tatvine registrskih tablic, ki so jih nameščali na svoja vozila, ko so se odpravili na požigalski pohod.

Najbolj je odmevala kraja avtobusa. Ukradli so ga 29. avgusta lani v Hočah pred osnovno šolo, se vozili z njim (za volanom je bil Vaupotič), na koncu pa ga pri gramoznici zažgali in lastnika, podjetje Marprom, oškodovali za okoli 130.000 evrov. Približno toliko škode so 18. oktobra povzročili tudi z zažiganjem avtomobilov, parkiranih v garažni hiši Mercator centra ob Tržaški cesti v Mariboru. Vaupotič je tam zanetil ogenj na dveh vozilih, požar pa se je razširil še na druga vozila. Posledica tega početja je bilo popolno uničenje treh vozil, pet jih je bilo močno poškodovanih, ogenj pa je uničil tudi okoli 1500 kvadratnih metrov ostrešja parkirne hiše. Slab mesec prej so celo razdejanje povzročili na parkirišču podjetja Avto Jarc. Vaupotič je preplezal ograjo, z bencinom polil specialno policijsko vozilo in zanetil ogenj. Požar se je razširil še na tri tovorna vozila, ogenj je močno poškodoval še eno osebno vozilo in ladijski kontejner. V tem požaru je po navedbah tožilstva nastalo za okoli 93.000 evrov škode, a to ni bilo vse. Vaupotič se je na parkirišču istega podjetja znesel še nad petimi kombiji, s kladivom je poškodoval vetrobranska stekla.

Uživali ob medijskih objavah in se norčevali

Po besedah tožilke celotna škoda, ki so jo obtoženi povzročili, še ni znana. Na premičninah (vozilih in delovnih strojih) je škode za več kot 300.000 evrov, koliko škode so povzročili na nepremičninah, pa se še ugotavlja. Kljub dejstvu, da je bil Vaupotič tisti, ki je v vozila in delovne stroje podtikal prižgana pirotehnična sredstva, je bila tudi vloga drugih precejšnja. Res je, da so bili bolj ali manj opazovalci oziroma stražarji, vendar nobeden od njih ni poskušal preprečiti dejanj, nihče jim ni nasprotoval, nasprotno, kradli so registrske tablice, da so jih namestili na svoja vozila, ko so izvrševali kazniva dejanja. Vsi so nosili podkape in rokavice, je v zaključni besedi poudarila tožilka in veliko razkrila tudi o obnašanju članov požigalske družbe po dejanjih. »Snemali so posamezne požare in ob tem sebe, posnetke so si pošiljali med sabo, delili so medijske članke o požarih in se posmehovali njihovi vsebini,« je le nekaj oteževalnih okoliščin za četverico, ki jih je naštela tožilka. Ko je beseda nanesla na olajševalne okoliščine, je tožilka našla zgolj eno – nobeden od četverice v preteklosti ni bil v nobenem kazenskem niti prekrškovnem postopku.