Pozdravili smo mirovniška prizadevanja madžarskega premiera Orbana, konkretno njegovo nedavno poizvedovalno pot v Kijev, Moskvo in Peking, – k Trumpu na Floridi še ni šel – ter obžalovali, da Slovenija česa takega ne zmore, ne zna ali noče. Še huje, naš premier Golob je v Washingtonu na vrhu Nata ob njegovi 75. obletnici celo podprl načrte glavnih odločevalcev zavezništva, na čelu z Bidnom, da bi vpliv in vlogo »svetovnega policaja« izvedli v polno, z razširitvijo še na indo-pacifiški prostor, v očitno konfrontacijo s Kitajsko, ki jo je generalni sekretar Nata Stoltenberg kar obtožil sodelovanja z Rusko federacijo pri agresiji na Ukrajino. Še en dokaz, da nas Severnoatlantsko zavezništvo vse bolj potiska k globalnemu spopadu.

Zdaj pa kratek odziv na pisanje Jordana Kodermaca, ki kot stotnik Slovenske vojske, z znanjem, ki ga izpričuje, sami vojski ne more biti za zgled. Da mene in somišljenike »močno moti članstvo Slovenije v Natu …«, je odkrivanje tople vode. Bil sem proti temu članstvu, ker sem vedel, kam nas bo peljalo, že na referendumu 2003. Glede drugih mednarodnih organizaciji, ki odločno obsojajo agresijo Ruske federacije na neodvisno Ukrajino, te tako hude motnje ni, saj početje Putina tudi sam obsojam, ugotavljam pa, da nadaljevanje s sankcijami proti Kremlju in z oboroževanjem ukrajinskega odpora v ničemer ne prispeva h končanju vojne ali k porazu okupatorskih sil – igranje z najmočnejšo jedrsko velesilo na planetu je igranje s hudičem! – ampak razmere tako v Ukrajini kot na splošno v Evropi in svetu samo zaostruje, upati je le, da ne do točke, ko bi komu počil film in bi se zgodil incident z nepopravljivimi posledicami.

Ugotavljam tudi, da je bil gospod, ki mi ugovarja, v šoli pri zgodovini bolj slab. Da v Evropi nismo imeli vojne 80 let, zahvaljujoči Natu? Halo? Imeli smo jih v desetletju 1991–2000 in bile so še bolj krvave in genocidne (Srebrenica) kot sedanja v Ukrajini. Desetdnevno tudi mi doma.

Prej je bil mir, ja, a ne Nata, temveč po zaslugi ravnovesja moči z Varšavskim paktom in, kar se nas tiče, neuvrščenosti SFRJ. Omenjena vojaško-politična bloka sta pravzaprav bila od konca druge svetovne vojne pa do padca Berlinskega zidu 1989 v stalni vojni, sicer hladni, ki se pravzaprav niti ni končala. Trdim, da Nato in EU z vodstvom zadnjega mandata prej, kot da bi nam zagotavljala mir, nas potiskata v vojno z Rusko federacijo in izpostavljata globalnemu spopadu.

Gospod stotnik se ni dal poučiti o dogajanjih, okoliščinah in vzrokih 13 dni trajajoče kubanske krize 1962 leta, pozablja tudi na enako početje, kot je rusko v Ukrajini, ZDA in Združenega Kraljestva, celo z našo, slovensko podporo (Vilenska izjava), v Iraku 2003. Devet let, milijon mrtvih! Pa dodajmo ameriško-francoski poseg v Libijo in še in še bi jih našteli, s strani Zahoda, vsi v nasprotju z mednarodnim pravom in ustanovno listino OZN.

Soglašam, Kodermac, da se za mirovnike ne morejo razglašati tisti, ki podpirajo agresorja. In mi agresorja ne podpiramo – naj ponovim še enkrat: ga obsojamo! – pozivamo le odločevalce o tej vojni k iskanju poti, z občutkom možnega in realnega, k njenemu čimprejšnjemu koncu, morda res tudi za ceno kakega izgubljenega ozemlja s strani Ukrajine in kršenega člena mednarodnega prava, da nas strasti in vojnodobičkarski apetiti ne zapeljejo v močvirje, iz katerega se več ne bo dalo ven.

Aurelio Juri, Koper