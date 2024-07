Naplavine po poplavi končale v Žalcu

Občina Žalec se že nekaj mesecev spopada s težavo zaradi navoženega gramoza, odpadkov in naplavin, ki jih po lanski poplavi koncesionar Nivo Eko odlaga v poslovni coni Arnovski gozd. To so nedavno uredili in za to prejeli tudi evropski denar, zdaj se bojijo, da ga bodo morali vračati.