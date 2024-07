Preden se bo lahko začela dolgo pričakovana gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK II), mora Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije na delu zemljišča, velikem približno 600 kvadratnih metrov, opraviti arheološke raziskave. Ker bo zavod ob tem potreboval pomoč pri denimo strojnem in ročnem izkopu, varovanju izkopnih polj, premetu izkopane zemljine in podobnih opravilih, išče izvajalca teh spremljevalnih del. Na zavodu so ocenili, da je vrednost teh del 747.640 evrov brez davka na dodano vrednost.

Ob javnem naročilu je zavod prejel dve ponudbi, in sicer družb A Rovšek in Riko. A obe ponudbi sta višji od ocenjene vrednosti. Družba A Rovšek bi naročena dela opravila za nekaj več kot 845.000 evrov, Riko pa za dobrih 887.000 evrov brez davka. Ker v izbranem postopku javnega naročanja pogajanja o ceni niso predvidena, nas je zanimalo, ali bo zavod ponovil javno naročilo ali pa zagotovil dodatna sredstva. Na to vprašanje na zavodu še niso mogli odgovoriti, saj so pojasnili, da sta ponudbi v pregledu in v formalnem dopolnjevanju.

Začetek arheoloških raziskav se je nepričakovano podaljšal

Prvo javno naročilo za izbor izvajalca spremljevalnih del ob arheoloških raziskavah je zavod za varstvo kulturne dediščine sicer objavil že letošnjega januarja. A je nato rok za oddajo ponudb večkrat podaljšal, nazadnje pa javno naročilo konec aprila ustavil. V zavodu so namreč ugotovili, da morajo v razpisno dokumentacijo oziroma v obseg naročenih del vnesti manjkajoče postavke in dopolniti dokumentacijo.

Načrtovane arheološke raziskave bodo trajale predvidoma pol leta. Zato je zdaj jasno, da se bo gradnja NUK II v najboljšem primeru začela v začetku prihodnjega leta in ne že letos. Država je pravnomočno gradbeno dovoljenje za NUK II pridobila že februarja lani.