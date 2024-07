»Pošast, ki je mojega moža prepoznala kot nečloveški politični stroj, je poskušala preglasiti Donaldovo strast – njegov smeh, iznajdljivost, ljubezen do glasbe in navdih,« je Melania Trump zapisala v izjavi.

Nekdanja prva dama slovenskega rodu je še sporočila, da je ob strelu spoznala, da je njeno življenje in življenje njunega sina Barrona na robu katastrofalnih sprememb. Obenem se je zahvalila tajnim agentom in policiji, ki so s tem, ko so ogrozili svoje življenje, zavarovali Trumpa.

»Ne pozabimo, da so različna mnenja, politika in politične igre vredni manj od ljubezni,« je dodala. Prepričana je tudi, da se je treba dvigniti nad sovraštvo. »Združimo se. Zdaj,« je še pozvala.

Trump je bil v soboto žrtev poskusa atentata, v katerem ga je 20-letnik na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji ustrelil v uho. V incidentu je bil poleg napadalca ubit še en človek, dva pa huje ranjena. 78-letni nekdanji predsednik ZDA je danes pozval Američane, naj ostanejo enotni in naj ne dopustijo, da zmaga zlo.