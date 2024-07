Pozneje se je na sosednje lokale razširil tudi ogenj. Kot nam je povedal vodja intervencije iz koprske gasilske brigade Jan Brodar, se je do prihoda gasilcev požar že močno razvil, ogenj pa je nato uničil celoten objekt z več različnimi gostinskimi lokali in trgovinami. Tako naj bi bilo uničenih okoli 2000 kvadratnih metrov poslovnih prostorov.

Trije potrebovali zdravniško pomoč

Obalnim gasilcem so priskočili na pomoč gasilci iz Ilirske Bistrice, s skupnimi močmi pa so nekje do pol štirih popoldne ogenj vendarle ukrotili toliko, da so požar omejili, tudi pozno popoldne pa so še vedno gasili posamezna žarišča in odstranjevali tlečo streho objekta. »Intervencija je bila zaradi velike vročine in zelo veliko dima zahtevna,« je prve vtise po intervenciji strnil Brodar. Kot nam je pojasnil, je gorelo tudi veliko umetne mase, zaradi česar je bil dim še bolj škodljiv za zdravje. Po prvih informacijah sta zdravniško pomoč zaradi dima potrebovala gasilca in občan, ki se je znašel v bližini. Na koprski policijski upravi so napovedali, da si bodo kriminalisti pogorišče ogledali, ko bo požar v celoti pogašen, zato vzrok še ni znan.