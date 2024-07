Pogačar je z dvojčkom etapnih zmag v Pirenejih storil velik korak proti tretji skupni zmagi na Touru. Tega je sicer dobil tudi v letih 2020 in 2021, nato pa je bil dvakrat zapovrstjo najboljši Vingegaard.

Tokrat je ekipa Visma-Lease a Bike pripravljala teren za Dančev napad na zadnjem klancu na Plateau de Beille (15,8 km/7,9 %), a ji je zmanjkal kakšen bolje pripravljen pomočnik ali dva. Tako je moral Vingegaard napasti že 10,5 km pred ciljem, sledil pa mu je lahko le Pogačar. Ta je nato nekaj časa vozil za Dancem ter ga 5,3 km pred ciljem pustil za sabo in si hitro nabral oprijemljivo prednost.

Ta se je le še povečevala, tri kilometre pred koncem je znašala 30 sekund, do ciljne črte pa jo je 25-letnik s Klanca pri Komendi v špalirju tokrat bolj spoštljivih gledalcev povišal na 1:08 minute. Vključno z bonifikacijami je tako pridobil še štiri sekunde več.

Za Pogačarja je to že 14. etapna zmaga na dirki po Franciji. V svojih prvih treh izdajah od leta 2020 je slavil po tri, lani dve, letos pa je prav tako že pri treh zmagah, potem ko je slavil v četrti in 14. etapi. Obenem je bila današnja zmaga že jubilejna 80. v karieri. Samo letos ima na Giru in Touru skupno že devet etapnih zmag.

V skupnem seštevku vse skupaj pomeni, da ima Pogačar pred zadnjim prostim dnem na Touru 3:09 minute naskoka pred Vingegaardom in 5:19 pred Evenepoelom, ki je v današnji etapi zaostal kar 2:51 minute. Vsi ostali po današnjem zahtevnem dnevu v pirenejski vročini zaostajajo že več kot deset minut.

Znova je bilo hitro jasno, da bodo sicer številni ubežniki le stežka obračunali za zmago v etapi, saj je v ozadju zasedba Visma-Lease a Bike na vseh klancih narekovala močan ritem.

Vingegaard je imel na zadnjem klancu le še pomoč Američana Mattea Jorgensona, okoli Pogačarja pa je ostal še Britanec Adam Yates. Slovenski as je vseskozi čakal na napad Danca, ki se je za to odločil že 10,5 km pred koncem. Dvakratni zaporedni zmagovalec Toura je skušal s tempom streti Slovenca, a mu to ni uspelo.

Dobrih devet kilometrov pred koncem sta Vingegaard in Pogačar na čelu ujela zadnje ubežnike, Slovenec pa se je 27-letnemu Dancu 5,3 km pred koncem odpeljal. Iz kilometra v kilometer je pridobival in po sobotni etapi, ko je slavil za 39 sekund, tudi tokrat ciljno črto prečkal več kot minuto pred Vingegaardom.

"Nikoli si nisem predstavljal takšnega razpleta po začetku tedna. Zelo sem zadovoljen s pripravljenostjo. Bilo je zelo vroče, težko je bilo. Ponavadi kar trpim v vročini, a ekipa je opravila sijajno delo in me ves čas hladila. To je neverjeten dan," je v prvem odzivu za organizatorje dejal Pogačar.

V Pirenejih je slavil polovico svojih zmag na Touru. "Res je, veliko zmag sem slavil v Pirenejih. Ne vem, na nek način so mi všeč, tudi oni pa me imajo očitno radi," je dodal.

Spregovoril je tudi o taktiki in razpletu etape: "Visma je nadzorovala etapo in narekovala močan ritem na klancih. Ni me preveč skrbelo, moral pa sem poskrbeti, da mi je hladno, da dovolj pijem in jem. Bil sem nekoliko na meji, ko se me je skušal otresti. Ko sem videl, da tudi on ob zadnjem napadu trpi, sem videl, da nima moči v nogah, da bi tako nadaljeval do cilja. Poskušal sem v svojem ritmu, a bilo je težko do cilja."

Prednost je zdaj udobna, pravi 25-letnik s Klanca pri Komendi. "Zdaj je vse skupaj videti zelo dobro. Tudi ko je bila prednost 1:14 minute, se mi je zdelo tako, zdaj pa je ta prednost kar udobna. Moramo pa biti osredotočeni tudi v nadaljevanju. Komaj čakam prosti dan, upam, da bomo imeli lahkotno vožnjo s fanti in se ustavili na dobri kavi. Moramo se malce 'resetirati', a ne preveč, saj gremo s polno paro v zadnji teden," je še zaključil Pogačar.

V ponedeljek bo na sporedu še zadnji prost dan, francoska pentlja pa se bo nadaljevala v torek z ravninsko etapo od Gruissana do Nimesa (188,6 km).