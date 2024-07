V petek se bo s tekmo med Olimpijo in Primorjem (ob 20.15 v Stožicah) začelo novo državno prvenstvo v nogometu. Olimpija je na generalki v Stožicah pred 200 gledalci premagala bolgarsko moštvo CSKA 1948 iz Sofije s 3:0 (1:0) z goli Sualeheja (33. minuta), Motika (64.) in Boultama (70.). Olimpija je proti CSKA, ki ga je pred dnevi Dinamo Zagreb premagal s 6:2, prikazala všečno in napadalno igro z veliko posestjo žoge. »Zadovoljen sem. Vesel sem za fante, ki napredujejo iz tedna v teden in tako sledimo našemu cilju. Lahko bi dosegli še več golov, v zaključku napadov je še veliko prostora za napredek. Velik poudarek je na telesni pripravljenosti, k temu dodajamo taktiko,« je povedal 49-letni trener Olimpije Victor Sanchez.

V tem tednu prideta dve okrepitvi

Olimpija je tekmo začela z naslednjo enajsterico: Vidovšek, Jorge Silva, Ratnik, Muhamedbegović, Sualehe. Doffo, Agba, Raul, Diogo Pinto, Pedro Lucas in Kojić, priložnost pa so dobili še Lasickas, Brest, Durdov, Motika, Boultam in Thalisson. Po tekmi je Sanchez zatrdil, da je bila to začetna enajsterica le za to tekmo, saj imajo pomembno vlogo tudi igralci, ki vstopajo s klopi in pripomorejo k uspehu. Olimpija začne graditi napade pri vratarju in z igro po tleh osvaja prostor. Napad Olimpije je vodil 19-letni Dino Kojić, produkt akademije kluba, ki je v mladinski ligi dosegel 26 golov in mu trener Sanchez zelo zaupa. »Škoda, da sem ob debiju v Stožicah zapravil dve lepi priložnosti, a njihov vratar je imel dober dan. Ponosen sem, da me je trener, ki premore veliko znanja, uvrstil v ekipo, občutki so izjemni. Razlika med mladinskim in članskim nogometom je velika, saj zdaj ne morem sprejeti žoge in pogledati naokrog, ampak moram že dve podaji prej vedeti, kaj bom naredil,« je povedal Dino Kojić, rojeni Ljubljančani, ki je v Olimpijo prišel pri 15 letih, pred tem pa je igral za Interblock in Bravo. Njegove odlike so občutek za gol, hitrost in dober pregled nad igro.

Olimpija, ki je zaradi varčevanja vse priprave opravila v Ljubljani, je zmagala na vseh štirih pripravljalnih tekmah. Premagala je Buzau iz Romunije (2:0), Sarajevo iz BiH (1:0), Slovačko iz Češke (3:1) in CSKA iz Bolgarije (3:0), skupna razlika v golih je 9:1. Ljubljančane sta doslej okrepila le Brazilec Thalisson, ki je prišel iz Rogaške, in Nemec Benjika Caciel iz četrtoligaša Wuerzberger Kickers. V tem tednu naj bi v klub prišla vsaj še dva nova igralca. Odšli so Kasa, Bristrić, Posavec in Fadida. Pri izhodnih vratih je tudi Elšnik, ki naj bi se ta teden priključil treningom, saj klub zanj še čaka pravo ponudbo.

Kous poskrbel za šok v Murski Soboti

Klubi v dneh pred začetkom prvenstva pospešeno kadrujejo. Rekorder je novi prvoligaš Nafta iz Lendave, ki je pripeljal že 14 novih igralcev. Zelo aktiven je tudi Koper s kar osmimi okrepitvami. Za šok v Murski Soboti je poskrbel 31-letni kapetan Žiga Kous, ki je pred sobotnim treningom obvestil strokovni štab, da končuje kariero profesionalnega nogometaša. Kous je za Muro igral 11 sezon.

V tem tednu tri slovenske klube čakajo povratne tekme prvega kroga kvalifikacij v evropskih pokalih. Celje bo v ligi prvakov jutri ob 19. uri gostilo estonsko Floro, ki jo je že na prvi tekmi v Talinu premagalo s 5:0. V četrtek bo v evropski ligi Maribor v Ljudskem vrtu ob 20.15 začel lov na zaostanek 1:2 s prve tekme proti Botevu Plovdiv iz Bolgarije. V konferenčni ligi bo Bravo v Walesu ob 19.30 proti ekipi Connah's Quay poskušal izničiti zaostanek 0:1 s prve tekme.