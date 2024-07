Slovenskega državljana so v splitskem kliničnem centru (KBC Split) sprejeli okoli 5. ure s smrtno nevarnimi znaki zastrupitve z alkoholom in prepovedanimi substancami.

Zjutraj se je njegovo stanje poslabšalo, sledila pa sta večorganska odpoved in šok, so sporočili iz splitske bolnišnice. Dodali so, da kljub vsem poskusom intenzivnega zdravljenja in oživljanja ni bilo izboljšanja in je bolnik na žalost umrl.

V KBC Split so danes še pojasnili, da so ponoči in zjutraj obravnavali 11 oseb, med njimi devet tujcev. Največ obravnav so imeli zaradi zastrupitve z alkoholom in drugimi opojnimi snovmi ter zaradi težav dihalnega sistema.

Splitsko Ultro vsako leto obišče več kot 150.000 ljudi. Gre za največji festival elektronske, house, techno in trance glasbe v Evropi, policija pa na njem zaradi uživanja nedovoljenih opojnih substanc in trgovanja z njimi vsako leto obravnava več deset oseb. Zaseže tudi veliko droge, med katero je največ kokaina, marihuane in ekstazija.