Tudi novi britanski premier Kier Starmer je »zgrožen nad šokantnimi prizori« na shodu: »Politično nasilje v kakršni koli obliki nima mesta v naši družbi in moje misli so z vsemi žrtvami tega napada.« Avstralski premier Anthony Albanese je dejal, da je napad »zaskrbljujoč in konfrontacijski«. Kanadski premier Justin Trudeau je občutil veliko ogorčenje in dejal, da politično nasilje nikoli ni sprejemljivo. Po oceni japonskega predsednika Fumia Kishide se je potrebno zoperstaviti vsaki obliki nasilja, ki ogroža demokracijo.

»Znova smo priča nesprejemljivemu nasilju nad političnimi predstavniki,« je sporočil visoki predstavnik EU za zunanjo in varnostno politiko Josep Borell. S tem se je strinjala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je na družbenem omrežju X danes še zapisala, da jo je napad globoko šokiral.

Madžarski predsednik Viktor Orban, ki velja za velikega Trumpovega zaveznika, je omenil temne čase in dejal, da misli na Trumpa in da moli zanj. Italijanska premierka Giorgia Meloni je medtem izrazila upanje, da bo v volilni kampanji v prihodnjih mesecih dialog premagal sovraštvo ter zaželela Trumpu hitro okrevanje.

Argentinski predsednik Javier Milei je za atentat obtožil mednarodno levico. »V paniki zaradi porazov na volitvah se zatekajo k terorizmu, da vsilijo svojo nazadnjaško in avtoritarno agendo,« je dejal.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je dejal, da morajo strelski napad ostro obsoditi vsi branilci demokracije in političnega dialoga.

Globoko zaskrbljenost je izrazil tudi indijski premier Narendro Modi, poskus atentata pa je obsodil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je izrazil šok zaradi očitnega napada in dejal, da moli za Trumpovo varnost in hitro okrevanje.

Rusija: obsodba podpore Kijevu

Moskva je danes pozvala ZDA, naj proučijo svojo politiko spodbujanja sovraštva, medtem ko je poskus atentata na predsedniškega kandidata republikancev Donalda Trumpa izkoristila za obsodbo podpore Ukrajini. Kot so dodali, bi ZDA sredstva, ki jih dajejo Ukrajini, mogoče morale nameniti financiranju policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova se je danes posredno odzvala na sobotni poskus atentata na Trumpa. Bila je namreč kritična do tistih v ZDA, ki glasujejo za dobavo orožja Kijevu, in dodala, da bi bilo morda bolje, če bi se ta sredstva namenilo financiranju policije in drugih organov, ki skrbijo za red v ZDA.

Zaskrbljeni tudi v Sloveniji

Obsodbo napada je izreklo tudi slovensko veleposlaništvo v ZDA. Tamkajšnji veleposlanik Iztok Mirošič je na omrežju X zapisal: »Smo globoko zaskrbljeni zaradi prizorov iz volilnega shoda v Pennsylvaniji. To je nesprejemljiv napad na demokracijo. Naša srca so z vsemi žrtvami, nekdanjemu predsedniku Trumpu želimo hitrega okrevanja.«

»V demokraciji ni prostora za nasilje v nobeni obliki. Zanj ni prostora v političnem življenju, ne v javnem in zasebnem življenju,« je danes na družbenem omrežju X sporočila slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in izrazila šok ob napadu na nekdanjega ameriškega predsednika.

Šokirani so bili tudi na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, kjer so poudarili, da je politično nasilje v kakršnikoli obliki nesprejemljivo. »Trumpu in njegovi družini pošiljamo najboljše želje,« so zapisali na družbenem omrežju X in dodali, da mislijo na žrtve ter na njihove družine in Američane.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je medtem izrazila pretresenost nad poskusom atentata in smrtjo udeleženca zborovanja. »Dejanja političnega nasilja nimajo mesta v demokraciji in so nesprejemljiva,« je zapisala na omrežju X. Trumpu je zaželela hitro okrevanje ter dodala, da je v mislih z vsemi nedolžnimi žrtvami.

Republikanska konvencija brez sprememb

Iz štaba republikancev so po atentatu na Trumpa sicer sporočili, da bo republikanska konvencija, ki se začne jutri, potekala brez sprememb. Na njej bo tudi uradni Donald Trump v četrtek sprejel nominacijo stranke za predsedniškega kandidata.

Osrednji del konvencije, ki bo potekala pod znanim, čeprav malce spremenjenim Trumpovim političnim geslom Naredimo Ameriko (znova) spet veliko, bo v košarkarski dvorani ekipe NBA Milwaukee Bucks, kjer se bo zbralo 2429 delegatov iz ameriških zveznih držav in ozemelj. Dogajanje bo spremljalo več tisoč novinarjev, predstavnikov različnih organizacij in konservativnih političnih gostov iz različnih držav sveta.