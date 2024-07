»To noč se je zgodil poskus atentata na nekdanjega predsednika Trumpa,« je dejal predstavnik FBI Kevin Rojek na novinarski konferenci.

Predstavniki tajne službe in FBI sprva na skupni novinarski konferenci v podeželskem kraju Butler v Pensilvaniji razkrili podrobnosti o atentatorju ali njegovem motivu. Povedali pa so, da ni dokazov, da bi šlo za kaj drugega kot osamljenega strelca. »Ni razloga za to, da bi verjeli, da še obstaja kakršna koli nevarnost,« je dejal predstavnik pensilvanijske policije.

»Pripadniki tajne službe so napadalca ustrelili in je umrl,« pa je povedal tiskovni predstavnik tajne službe Anthony Guglielmi.

Kasneje sta televiziji NBC in CBS ob navajanju izjave FBI poročali, da so napadalca identificirali kot 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa iz Pensilvanije. Ta naj bi po poročanju ameriških medijev živel v kraju Bethel Park, okoli ure vožnje stran od Butlerja.

Crooks je bil registriran republikanec in bi lahko letos prvič volil na predsedniških volitvah. Obenem so ga našli na seznamu demokratskih donatorjev, saj je leta 2021 za enega od njihovih projektov namenil 15 dolarjev.

Streljal je s strehe poslopja blizu zborovanja in izven zavarovanega območja. Krogla je Trumpa zadela v uho, odpeljali so ga v bolnišnico. Predstavniki njegove kampanje so nato sporočili, da je z njim vse v redu.