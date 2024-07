78-letni Donald Trump je ravno začel govor v kraju Butler v zvezni državi Pensylvaniji, ko so odjeknili streli. Z desno roko se je prijel za desno uho, nato je roko spustil navzdol. Padel je na kolena za odrom, zatem pa so ga zaščitili agenti tajne službe. Približno minuto pozneje se je pojavil, rdeča kapa z napisom »Make America Great Again« mu je padla z glave, slišati ga je bilo, kako je rekel »počakaj, počakaj«. Ko se je postavil na noge, je varnostnike zaprosil, naj mu še dovolijo najti svoje čevlje. Obrnil se je še proti množici in zavpil: »Borba, borba, borba!«. Nato pa so ga agenti odgnali v črn terenec. To je bil prvi poskus atentata na ameriškega predsedniškega kandidata po letu 1981, ko je bil napaden predsednik Ronald Reagan.

I just landed and missed an assignation attempt. Holy shit. What a bad ass reaction from Trump. The election is over. He's the next president. The Dems should give up. They can't beat him now. pic.twitter.com/omtbue191d — Dave Portnoy (@stoolpresidente) July 13, 2024

Trump slišal kroglo

Trump v napadu ni bil huje ranjen. Odletel je že v zvezno državo New Jersey. »O strelcu, ki je mrtev, za zdaj ni nič znanega. Bil sem ustreljen s kroglo, ki mi je prebila zgornji del desnega ušesa. Takoj sem vedel, da je nekaj narobe, saj sem zaslišal šumenje, strele in takoj začutil, kako je krogla raztrgala kožo. Prišlo je do velike krvavitve, zato sem takrat spoznal, kaj se dogaja. Bog blagoslovi Ameriko!« je na spletnih omrežjih hitro po napadu še zapisal Trump. Zvezni preiskovalni urad FBI je medtem že potrdil identiteto napadalca: gre za 20-letnega Thomasa Matthewa Crooksa.

🚨 #BREAKING: New angle of assassination attempt on President Trump from behind These videos are terrifying pic.twitter.com/QDoDSeGOeA — Nick Sortor (@nicksortor) July 14, 2024

Streli atentatorja tudi v občinstvo

Strelec je bil na sosednji hiši, sprožil pa je več strelov. Očitno se je nahajal izven območja, ki ga je varovala ameriška tajna služba Secret Service. Ko so odjeniki streli, so strelca varnostne sile nemudoma ubile.

Streli atentatorja – bilo jih je več, nekateri očividci poročajo vsaj o štirih – so ubili še eno osebo iz občinstva, dve pa sta huje ranjeni.

FBI: čaka nas dolga preiskava

Zaradi atentata na Trumpa so se nemudoma začela postavljati vprašanja o napakah varnostnih organov in Secret Servicea. Kevin Rojek, posebni agent FBI iz njihovega urada v Pennsylvaniji, je dejal, da še ugotavljajo, kaj se je zgodilo.

»Še vedno se ukvarjamo z varnostnim aparatom, ki ga je imela tajna služba, kaj se je potencialno zgodilo. Čaka nas dolga preiskava o tem, kaj točno se je zgodilo in kako je posameznik dobil dostop do lokacije, kakšno vrsto orožja je imel. Za vse to so v resnici potrebni dnevi, tedni in meseci preiskave.«

Po napadu so sicer iz previdnosti na prizorišče volilnega shoda napotili aparature za odstranjevanje bomb.

Biden obsodil napad in se vrnil v Belo hišo

Napad je v pisni izjavi ostro obsodil demokratski predsedniški kandidat Joe Biden.

»Seznanili so me s streljanjem na shodu Donalda Trumpa v Pensilvaniji. Hvaležen sem, da sem slišal, da je na varnem in da mu gre dobro. Medtem ko čakamo na nadaljnje informacije, molim zanj in njegovo družino ter za vse, ki so bili na shodu. Z Jill sva hvaležna tajni službi, da ga je spravila na varno. V Ameriki ni prostora za tovrstno nasilje. Združiti se moramo kot en narod in ga obsoditi.«

Po napadu je Biden tudi že govoril s Trumpom, v katerem mu je zaželel hitro okrevanje. Čeprav je nameraval konec tedna preživeti v Delawaeru, se je še ponoči predčasno vrnil v Belo hišo, da bi lahko še naprej prejemal informacije organov pregona o streljanju na Trumpovem shodu.

Bidna redno obveščajo o preiskavi poskusa atentata na Trumpa Ameriškega predsednika Joeja Bidna redno obveščajo tako vodje preiskovalnega urada FBI kot tajne službe ZDA glede preiskave poskusa atentata na njegovega predhodnika Donalda Trumpa, so sporočili iz Bele hiše. Še danes bo imel Biden novo izjavo glede poskusa atentata.