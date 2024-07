Člani novoustanovljenega Združenja slovenske kmečke iniciative (Kmečka iniciativa) so včeraj izpeljali to, kar je predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič pred dnevi napovedal za Dnevnik, da bo storil, če ne bodo pristojni z nove gorenjske obvoznice Britof–Hotemaže odstranili prometnih znakov, ki traktoristom prepovedujejo vožnjo po njej. »Če tega ne bodo storili, jih bom odstranil lastnoročno in jih odnesel v Ljubljano v pisarno infrastrukturne ministrice Alenke Bratušek,« je zažugal Žveglič.

Obljubljenega pogovora niso dočakali

A je Žvegliča prehitela Kmečka iniciativa. Včeraj popoldan je enajst njenih članov in simpatizerjev pred vhodom v stavbo infrastrukturnega ministrstva razstavilo šest prometnih znakov, ki so jih odstranili z nove gorenjske obvoznice, ker traktorjem prepovedujejo vožnjo po njej. Obljubljenega pogovora s predstavniki ministrstva niso dočakali; pustili so jih čakati na žgočem soncu, dokler se niso naveličali in se odpeljali domov. Gorenjske kmete je na tej poti čakalo še eno presenečenje: na obvoznici so bili že nameščeni novi prometni znaki, ki traktorjem prepovedujejo vožnjo.

»Kmetje se moramo do svojih zemljišč voziti skozi naselja, kjer je veliko pešcev in kolesarjev. Danes je po novi obvoznici vozilo približno šestdeset traktorjev. Toliko jih ne bo nikoli hkrati, a so jih avtomobili kljub temu zlahka prehitevali. To je bil praktičen prikaz, da je obvoznica primerna tudi za traktorje,« je odločitev za nepokorščino kmetov pojasnil Krištof Kastelic, regijski predstavnik Kmečke iniciative za Gorenjsko.

Pavlič: To je vandalizem

Vodstvo kmetijske zbornice se je dan pred »šraufanjem« prometnih znakov z obvoznice Britof–​Hotemaže sestalo s predstavniki pristojnega ministrstva za infrastrukturo. Na sestanku so jim zagotovili, da direkcija za infrastrukturo ponovno preverja celovito prometno ureditev vse od Kranja proti Preddvoru, z ugotovitvami pa jih bodo seznanili na sestanku najkasneje v sredo prihodnji teden. Toda neučakana Kmečka iniciativa, ki sta ji trn v peti tako kmetijska zbornica kot kmečki sindikat in bi rada prevzela njuni vlogi, je z včerajšnjo horukarsko akcijo stvari vzela v svoje roke.

Pobalinsko pa so se vedli tudi na infrastrukturnem ministrstvu. Kmetom, ki so jim dostavili prometne znake, so obljubili, da bo njihov predstavnik prišel pred vhod ministrstva, kjer se bodo pogovorili. A je bila to lažna obljuba. Jernej Pavlič iz kabineta ministrice je namreč za Radio Slovenija dejal, da se s predstavniki samooklicane iniciative, za katero ne vedo, kakšen je njen status, ne bodo sestali. Poudaril je, da je njihova sogovornica kmetijska zbornica, ki zastopa vse slovenske kmete, in da bodo o vsem obveščali njo. Včerajšnje odstranjevanje prometnih znakov je Pavlič označil za vandalizem.