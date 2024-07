Za Krejčikovo je današnja zmaga druga na turnirjih velike četverice po Parizu 2021 in prva v Wimbledonu. V finalu je s 6:2, 2:6, 6:4 premagala Italijanko Jasmine Paolini. Po zmagi, uspeh v Wimbledonu je ponovila 26 let po slavju svoje nekdanje trenerke in mentorice, je povedala, kako močno je Novotna vplivala na njeno kariero in življenje.

Kot je povedala, se je vse skupaj začelo, ko je v njenem nabiralniku pustila pismo s prošnjo za pomoč. Njene nasvete je poiskala na prehodu iz mladinske konkurence, ko ni vedela, ali naj vztraja v tenisu ali se posveti šoli.

»Ona mi je povedala, da imam talent in dan naj vztrajam v profesionalnem športu. Pred smrtjo mi je dejala, da lahko osvojim turnir za grand slam,« je povedala Krejčikova. »To sem doživela v Parizu 2021. Zame je bil to neverjeten trenutek, nisem pa si mislila, da bom nekoč osvojila tisto lovoriko, ki jo je Jana leta 1998,« je še dodala zmagovalka Wimbledona 2024 in dodala, da je današnji dan zanjo »nekaj najlepšega v karieri in življenju«.