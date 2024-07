To pomeni, da je v skupnem seštevku Pogačar še povišal prednost pred zasledovalci. Zdaj ima 1:57 minute prednosti pred Dancem, ki je s tretjega skočil na drugo mesto. Na tretje je padel danes tretjeuvrščeni v etapi, Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), ki zdaj zaostaja 2:22 minute.

Pogačar je za 79. zmago v karieri in že 13. etapno na Touru napadel slabih pet kilometrov pred ciljem in se takoj odpeljal Dancu ter Belgijcu. Sprva sta še ostajala relativno blizu, v zadnjem delu pa je slovenski as prednost občutno povečal.

Ciljno črto je v etapi s kar 4000 višinskimi metri in tremi zahtevnimi klanci prečkal 39 sekund pred Vingegaardom in 1:10 minute pred Evenepoelom.

V etapi je dolgo trajalo, da se je v ospredju vzpostavila številčna ubežna skupina, ki je bila po godu Pogačarjevim emiratom. Ti so ves čas prežali na morebitne nevarne selitve na čelo dirke in pazili predvsem na člane zasedbe Visma-Lease a Bike.

Ekipa emiratov je tako rekoč vso etapo stopnjevala ritem in preprečevala napade na klancih. Tudi do zadnjega do Pla d'Adeta (10,6 km/7,9 %) je prišla na čelu glavnine in le dobro minuto za vse manjšim številom ubežnikov.

Na prvem zaključnem klancu letošnjega Toura so emirati v napad poslali Britanca Adama Yatesa, v ozadju pa so morali drugi loviti kolesarja Pogačarjeve ekipe. Pet kilometrov pred vrhom je napadel tudi Pogačar in se odpeljal tekmecem.

Lovila sta ga Vingegaard in Evenepoel, Pogačar pa se je priključil Yatesu, skupaj pa sta nekaj časa narekovala ritem proti vrhu vzpona, nato pa je Pogačar proti cilju kolesaril sam.

Vingegaard je znova skušal na tempo loviti Pogačarja in se odpeljal Evenepoelu, a do Slovenca v ospredju ni mogel. Še več, v zadnjem, bolj položnem delu klanca je še bolj izgubljal.

Pred začetkom etape je Pogačar medijem razkril, da lahko zdaj kolesari bolj obrambno, a so vseeno skušali zmagati. »To je bilo instinktivno. Skušali smo sicer dobiti etapo, a v sprintu manjše skupine. Toda položaj se je spremenil, ko je Adam (Yates, op. STA) napadel,« je organizatorjem razkril 25-letnik s Klanca pri Komendi.

»Visma je morala nato držati razliko, sam pa sem vedel, da če se lahko priključim Adamu, mi lahko malce pomaga. To je bilo popolno, zato gre zahvala celotni ekipi. Bila je izjemna in ta zmaga je zanjo,« je dodal Pogačar.

»Kot sem rekel, načrt je bil, da skušam zmagati v sprintu manjše skupine in skušam pridobiti nekaj bonifikacijskih sekund. Ampak takole je precej bolje. Prednost je seveda dobra novica in zelo sem vesel, da sem v tem položaju. Moramo pa nadaljevati v podobnem slogu in ohraniti to energijo v ekipi. Seveda tudi dobre noge,« je povedal slovenski as.

»Dobiti etapo na Touru je nekaj posebnega že samo po sebi. O tem nikoli nisem razmišljal, ko sem bil mlad. Videl sem, kako je Mark Cavendish zmagoval vse te sprinterske etape in zdelo se mi je, da je z drugega planeta. A če slediš svojim sanjam, lahko dosežeš vse. To ne pomeni, da grem po Cavendishev rekord, omenil sem ga le kot vzor. Veseli me, da še vedno zmaguje, potem ko sem ga gledal prek televizijskih ekranov,« je še Britanca, rekorderja s 35 zmagami v etapah na Touru, pomiril Pogačar.

Od preostalih Slovencev z drugačnimi nalogami v etapi je 17 minut zaostal Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike), medtem ko sta Luka Mezgec (Jayco AlUla) in Matej Mohorič zaostala več kot 35 minut.

V nedeljo bo na sporedu še druga zahtevna etapa v Pirenejih. Trasa 15. etape bo kolesarje peljala od Loudenviella do Plateau de Beilla (197,7 km) s kar 4800 "višincev".