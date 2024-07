Na območju občine Oplotnica so v Regijskem centru za obveščanje Maribor v času današnjega neurja s točo zabeležili 59 dogodkov, večinoma zaradi poškodovanih streh. Na območju občine Slovenska Bistrica so gasilci posredovali v 166 primerih poškodovanih streh, podrtih dreves ali meteorne vode v objektih, na območju občine Rače-Fram pa v enem.

Kot so sporočili iz štaba Civilne zaščite Slovenska Bistrica, je bilo prizadeto celotno območje občine, najbolj pa širše območje mesta Slovenska Bistrica ter območje krajevnih skupnosti Zgornja Ložnica in Vrhole Preloge. Aktiviranih je bilo 12 prostovoljnih gasilskih društev, ki izvajajo nujno zaščito poškodovanih objektov, zaradi velikega obsega škode pa bodo delo nadaljevali tudi v nedeljo.

Iz občine Slovenska Bistrica poročajo o več kot 150 poškodovanih stanovanjskih objektih. Škodo pa je neurje povzročilo tudi na vozilih, objektih sončnih elektrarn, razdelilni transformatorski postaji in trgovskem centru v Slovenski Bistrici ter na drugih objektih v občini.

Neurje z debelo točo je zajelo tudi občino Slovenske Konjice, prav tako so gasilci več klicev na pomoč zaradi razkritih streh objektov ter podrtih dreves prejeli iz občine Šmarje pri Jelšah.

Po navedbah agencije za okolje se bo nevihtna aktivnost nadaljevala še nekaj ur, umirila pa se bo v noči na nedeljo. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Oranžno opozorilo zaradi neviht je sicer danes izdala za osrednjeslovensko in štajersko regijo.

Neurja z močnim vetrom in strelami so težave povzročala po državi že v petek. Na območju Ptuja je okoli 18. ure najverjetneje zaradi udara strele zagorelo na gospodarskem poslopju, v katerem je bilo osem telet. Vsa so poginila. O udarih strele so v petek med drugim poročali tudi iz Domžal in Ljubljane, o vetrolomih pa iz več obljubljanskih občin.

Močna neurja prizadela Avstrijo in Nemčijo: zabeleženih rekordnih 190.000 udarcev strele

Po močnih neurjih, ki so v petek prizadela Avstrijo, je tamkajšnja služba za napovedovanje vremena UBIMET sporočila, da je v enem dnevu zabeležila 190.000 udarcev strele, kar je največ letos. Neurja so prizadela tudi Nemčijo, najbolj prizadeta so bila območja v bližini Bodenskega jezera, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neurje v južni nemški zvezni deželi Bavarska je podiralo drevesa, poplavljalo ceste in kleti, padala je tudi toča. Najbolj prizadeto je bilo območje v bližini Bodenskega jezera in meje z Avstrijo.

Močno deževje je v petek povzročilo poplave tudi na Spodnjem Saškem na severu Nemčije. Poplavljene so bile številne kleti in ceste. Največ dela so imele reševalne službe v okrožju Grafschaft Bentheim ob meji z Nizozemsko.

V Avstriji v zvezni deželi Predarlsko v bližini Bodenskega jezera je neurje podiralo drevesa, odnašalo strehe s hiš in poplavljalo ceste. Zaradi velike količine vode, ki se je stekala v Ren, so oblasti preventivno onemogočile dostop do reke.

Nekatere ceste v sosednji zvezni deželi Tirolska, ki so jih v petek zasuli plazovi, so danes znova odprli.

Tudi v zvezni deželi Štajerska so neurja povzročila poplave in podirala drevesa. Iz sosednje Koroške so poročali, da so reševalne službe na več jezerih reševale ljudi, ki zaradi močnih valov niso mogli doseči obale.