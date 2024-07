»V zadnjem času je bilo veliko špekulacij. Ali bo Joe Biden ostal v tekmi? (...) Tukaj je moj odgovor: jaz sem kandidat in zmagali bomo,« je dejal svojim privržencem, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Biden je v govoru napadel tekmeca Donalda Trumpa in ga predstavil kot »grožnjo narodu«. »Američani želijo predsednika in ne diktatorja,« je dejal.

81-letni ameriški predsednik je v petek začel kampanjo za glasove volivcev v zvezni državi Michigan. »Toliko o tem, da je moja kampanja razpadla,« je dejal. »V tekmi sem in zmagali bomo (...). Čas je, da politiko nehamo obravnavati kot zabavo ali resničnostni šov,« je dejal privržencem.

Po Bidnovem neuspešnem nastopu na junijskem soočenju s Trumpom, med katerim je pogosto govoril nepovezano in izgubljal tok misli, se vrstijo pozivi tako dela javnosti kot tudi vse številčnejših predstavnikov demokratske stranke, naj se umakne iz tekme za predsedniški položaj in ponudi priložnost nekomu mlajšemu.