Baldwinovi odvetniki so trdili, da jim tožilci niso pravočasno predali vseh dokazov proti obtožencu. Televizija CNN poroča, da je neimenovani moški tožilstvu dostavil škatlo s strelivom, ki naj bi bila domnevno povezana s primerom. Tožilstvo obrambe o tem ni obvestilo. Sodnica je primer »zavrnila s predsodkom«, kar pomeni, da obtožnice proti Baldwinu ni več moč vložiti. Baldwin, ki mu je v primeru obsodbe grozilo do 18 mesecev zapora, se je po sodničini odločitvi zjokal od olajšanja.

»Kršitev postopka je procesu ustvarila nepotrebno in nepopravljivo škodo,« sodničine besede navaja CNN. Primer je ovržen, da se zagotovita integriteta sodnega sistema in učinkovito izvajanje procesa. Sodni proces proti 66-letnemu Baldwinu se je na državnem sodišču Nove Mehike v Santa Feju začel v torek in sodnica je zanj uvodoma predvidela skoraj dva tedna. Baldwin se je januarja letos izrekel za nedolžnega.

Baldwin je 21. oktobra 2021 na snemanju vesterna v vlogi glavnega igralca streljal z revolverjem, v katerem je bilo namesto neškodljivih slepih nabojev pravo strelivo. Naboj je zadel snemalko Halyno Hutchins (42) ter režiserja Joela Souzo, ki je stal za njo. Snemalka je kmalu zatem umrla, Souza pa jo je odnesel z lažjimi poškodbami. Še vedno ni jasno, kako se je pravo strelivo znašlo na snemanju.

V ločenem sodnem procesu so orožarko Hannah Gutierrez-Reed, ki je bila na snemanju odgovorna za varnost orožja in je s strelivom napolnila revolver, s katerim je streljal Baldwin, spoznali za krivo uboja iz malomarnosti. Aprila je bila obsojena na 18 mesecev zapora.