Mariborski operativno komunikacijski center je bil o streljanju pred stanovanjskim blokom na območju Policijske postaje Maribor II obveščen v petek okoli 22.30. Na kraj so bili napoteni policisti, ki so zoper 56-letnega osumljenca uporabili prisilna sredstva, mu odvzeli strelno orožje ter ga obvladali.

Osumljenca so odpeljali v policijsko pridržanje, saj so obstajali utemeljeni razlogi za sum storitve uradno pregonljivega kaznivega dejanja. Po vseh zbranih obvestilih so ga izpustili iz pridržanja in ga zaradi slabega počutja z reševalnim vozilom odpeljali v UKC Maribor, kjer so mu nudili zdravniško oskrbo.

O dejanju so obvestili dežurnega preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Mariboru in državnega tožilca Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru, ki je usmerjal predkazenski postopek.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so opravili ogled kraja kaznivega dejanja. Po do sedaj zbranih obvestilih kaže na to, da gre za kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, za katero je predpisana zaporna kazen od enega do osem let.

Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo nato obveščali Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.