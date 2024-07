Enaindvajsetletni Alcaraz je bil v polfinalu drugo leto zapored boljši od Rusa Daniila Medvedjeva s 6:7, 6:3, 6:4 in 6:4, šestnajst let starejši Đoković pa je ugnal Italijana Lorenza Musettija s 6:4, 7:6 in 6:4. Španec bo imel v finalu, ki se bo jutri začel ob 15. uri, priložnost osvojiti drugi zaporedni naslov v Wimbledonu in četrtega na največjih turnirjih.

Pred dobrim mesecem je osvojil Roland Garros, leta 2022 pa je bil najboljši v New Yorku. Đoković ima v svoji zbirki naslovov 24 grand slamov, od tega sedem Wimbledonov, to pa je šele njegov prvi finale letos.