Predlani so Ljubljančani na najboljši možni način končali sezono, saj so osvojili obe domači lovoriki, vendar se je vodstvo kluba na ne najlepši način razšlo s trenerjem Albertom Riero. Namesto njega je prišel Portugalec Joao Henriques, ki se, kljub temu da se je Olimpija uvrstila v konferenčno ligo, ni zadržal prav dolgo. Tako kot tudi ne njegov naslednik Zoran Zeljković. Do konca sezone, ki so jo ljubljanski nogometaši končali na tretjem mestu, je ekipo vodil celo športni direktor Goran Boromisa, ki je že takrat napovedal, da bo trener tujec.

»Iskali smo trenerja, ki bo gojil naš prepoznavni način igranja, se pravi napadalno igro, z veliko posestjo žoge, hkrati pa bo razvijal tudi mlade nogometaše. Dogovorili smo se s Sanchezom, ki ima za sabo uspešno igralsko kariero, kot trener pa je deloval na različnih ravneh,« je včeraj v prostorih stadiona Stožice nekdanjega nogometaša madridskega Reala, s katerim je leta 1998 pod vodstvom Juppa Heynckesa med drugim osvojil ligo prvakov, predstavil Boromisa. V nadaljevanju svoje igralske kariere, za Real je v treh letih odigral 65 tekem in dosegel sedem golov, je Sanchez največji pečat pustil v Deportivu iz La Carune, v katerem je preživel sedem sezon, na 210 tekmah pa se je tridesetkrat vpisal med strelce. Igral je še za Racing Santander ter nekaj malega za Panathinaikos in Elche. Trenersko pot je začel kot pomočnik v Getafeju, Sevilli in Olympiacosu, samostojno pa je vodil Deportivo, Real Betis, Malago in kratek čas Olympiacos, v drugi španski ligi pa Cartageno. Pred prihodom v Ljubljano je bil svetovalec mladinskih reprezentanc Španije.

»O slovenski ligi nimam prav veliko informacij, vendar poznam slovenski nogomet, saj je v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo do 17 let Španija igrala s Slovenijo. Seveda sem spremljal tudi slovensko reprezentanco na EP v Nemčiji, zato vem, da imate nadarjene nogometaše. V dobrem mesecu dni, kolikor sem v Olimpiji, sem se lahko prepričal, da imamo dober igralski kader, ki želi napredovati in verjamem, da smo na pravi poti,« je dejal Victor Sanchez, ki bo generalko pred začetkom slovenskega državnega prvenstva imel nocoj, ko bo ob 19. uri v Stožicah gostovala bolgarska ekipa CSKA 1948.

Ljubljančani so priprave na novo sezono začeli pred štirimi tedni. Za zdaj je bilo več odhodov kot prihodov, zato Boromisa napoveduje najmanj še dve okrepitvi, v napadu in obrambi, vendar bo tudi še nekaj odhodov. Najbolj aktualen je odhod kapetana Timija Maxa Elšnika, ki ima po odličnih igrah na EP veliko ponudb. Treningom se bo pridružil v začetku prihodnjega tedna. Toda vprašanje je, ali bo v letošnji sezoni sploh igral za Olimpijo, ki je v pripravljalnem obdobju premagala romunsko ekipo Glorio Buzau (2:0), Sarajevo (1:0) in češko ekipo Slovacko (3:1). »Zame je zelo pomembna telesna pripravljenost, ki je osnova za dobre igre. Všeč so mi ekipe, ki prevladujejo na igrišču. Ker sem odrasel v mladinski ekipi Reala, sem od malih nog navajen zmagovati in to je tisto, kar želim prenesti na svoje igralce. V prihodnosti Olimpijo vidim močnejšo, na višji ravni, cilj pa je, da osvojimo oba domača naslova. Želim, da bi naši navijači uživali v naših zmagah in naši igri,« napoveduje Sanchez, ki se z Riero pred prihodom v Ljubljano, nad katero je navdušen, prav tako nad pogoji dela v klubu, ni slišal. Za koga bosta oba navijala v jutrišnjem finalu EP v Nemčiji, seveda ni nobena skrivnost.

Še to, zeleno-beli, včeraj so predstavili tudi nove drese, bodo svojo prvo evropsko tekmo igrali 25. julija, in sicer bodo v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo gostili ukrajinsko ekipo Polisja Žitomir.