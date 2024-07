Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po zakonu o sodniški službi, ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča.

Ob tem mora oseba izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja vsaj enega od uradnih jezikov pri mednarodnem sodišču: to sta angleški ali francoski jezik. Prednost bodo imeli kandidati z znanjem francoskega jezika, saj se v skladu s pravili Sodišča EU sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku.

Ministrstvo je razpis objavilo po tem, ko je 21. junija v 77. letu starosti umrl sodnik sodišča EU Marko Ilešič, ki je to funkcijo opravljal od leta 2004. V tem času je bil tudi predsednik njegovega drugega senata.

V skladu z zakonom o predlaganju kandidatov iz Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo ministrstvo za pravosodje po zaključenem razpisu najprej opravilo presojo, ali so vse prijave popolne ter ali vsi prijavljeni kandidati izpolnjujejo razpisne pogoje. Zatem bo prijave, ki bodo izpolnjevale pogoje, posredovalo predsednici republike.

Vmes se bosta o kandidaturah izrekla vlada in predvsem Sodni svet, ki se običajno konkretneje opredeli, kateri od kandidatov oz. kandidatk bi bil najbolj primeren za opravljanje tega sodniškega mesta. Predsednica republike pa se nato po posvetu s poslanskimi skupinami odloči, koga bo predlagala državnemu zboru v izvolitev. DZ kandidata za sodnika izvoli s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev, torej najmanj 46.

Na Sodišču EU ima sicer vsaka članica EU pravico predlagati po enega sodnika. Sodišče sestavlja 27 sodnikov in enajst generalnih pravobranilcev, ki jih v medsebojnem soglasju imenujejo vlade držav članic po posvetovanju s t.i. odborom 255, ki v skladu z lizbonsko pogodbo presoja o ustreznosti kandidatov za opravljanje nalog. Izberejo jih med osebami, katerih neodvisnost je nedvomna in ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje na najvišje sodniške položaje v svojih državah ali so priznani pravniki.