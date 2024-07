Vsebine zaradi tajnosti ni želel komentirati. Predlog po navedbah virov Radia Slovenija ne predvideva dodatnih finančnih zavez Slovenije do Ukrajine, razen nadaljnjega financiranja humanitarne pomoči. Ljubljana naj bi sicer Kijevu finančno pomagala v okviru zavez, ki so jih na vrhu zveze Nato v Washingtonu ta teden sprejeli voditelji članic zavezništva. Te predvidevajo najmanj 40 milijard evrov vojaške pomoči Ukrajini v prihodnjem letu.

Besedilo naj bi med drugim vsebovalo obsodbo ruske agresije in neomajno podporo Slovenije ozemeljski celovitosti ter zavezanost skupnim vrednotam, od demokracije do varovanja človekovih pravic in svoboščin. Poleg tega naj bi se Slovenija v sporazumu zavezala podpori reformnim ukrepom Ukrajine, ki so bistveni za uresničevanje njenih evroatlantskih ambicij, in po mednarodnem pravu terjala odgovornost vseh vpletenih v vojne in druge zločine. Premier Golob naj bi z ukrajinskim predsednikom Zelenskim sporazum predvidoma podpisal v četrtek na vrhu Evropske politične skupnosti v Londonu.