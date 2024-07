Požar je bil tudi povod, da so se dolgoletne razprave o potrebnosti namenskih letalskih zmogljivosti za gašenje požarov končale z odločitvijo vlade, da ustanovi in opremi posebno letalsko civilno enoto z manjšimi namenskimi letali za gašenje. Slovenija je kupila štiri letala air tractor AT-802 FB, ki so že v Sloveniji.

Dve amfibijski letali sta popolnoma operativni in stacionirani na Brniku, lahko pa bi vzletali tudi z drugih letališč, ki so bližje lokaciji požara oziroma možnosti zajemanja vode iz morja, denimo v Portorožu, Mariboru in Divači. Drugi dve letali bosta operativni v drugi polovici poletja. Na upravi izpostavljajo tudi dodatno izobraževanje in usposabljanje. Letos so poleg mobilnega sistema zvez ter dveh manjših štabnih kontejnerjev prvič v funkciji tudi štirje večji mobilni kontejnerji, ki služijo kot popolnoma avtonomne štabne sobe za vodenje operacij ter uporabo satelitskih in klasičnih sistemov radijskih zvez.