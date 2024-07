Čeprav so v španski reprezentanci v središču zanimanja najstnik Lamine Yamal, Nico Williams in Dani Olmo, ki navdušujejo z goli, asistencami in potezo več, ima ključe igre v rokah Pedri, za katerega njegov trener v Manchester Cityju Pep Guardiola pravi, da je daleč najboljši vezist na svetu. Urbana legenda pravi, da je katalonski trener pripravljen prodati vse igralce angleškega prvaka, le Rodri ni naprodaj. »Popoln računalnik,« ga je opisal selektor Španije Luis de la Fuente, saj narekuje ritem igre in je arhitekt španske prevlade na turnirju. Točno ve, kdaj mora pospešiti igro, kdaj umiriti ritem, kdaj premakniti ekipo višje na igrišču, kdaj se pomakniti v obrambo. Ko je najbolj hrupno in se ni možno pogovarjati, s soigralci komunicira z govorico telesa. »Rolls-royce,« ga je opisal eden izmed nasprotnikov na angleških zelenicah in dodal, da mu je v veselje z njim deliti igrišče, čeprav igra za nasprotno ekipo.

Ko Rodri govori na igrišču ali v slačilnici, vsi njegovi soigralci v španski reprezentanci utihnejo. Tudi njegovi govori so takšni, kot je njegova igra: umirjeni, kratki stavki, jasne misli... Ima sloves najboljšega defenzivnega vezista na svetu, saj je vsestranski igralec z natančnimi podajami. Zaradi izjemne nogometne inteligence ima sposobnost prilagajanja različnim taktičnim rešitvam. Rojeni Madridčan je že pri 12 letih je kazal, da zna brati igro, za nameček je visok in fizično močan igralec, kar mu olajša delo v številnih dvobojih na tleh in v zraku. Poleg razbijanja igre nasprotnika je zaradi natančnosti podaj in dobrega pregleda nad igro tudi graditelj napadov, za nameček ima zelo natančen in močan strel od daleč. Ko je leta 2019 prišel v Manchester City, je po vsakem treningu ostal še pol ure, a ne da bi vadil proste strele ali nabiral moč v telovadnici, ampak je imel debate s člani strokovnega štaba, da se je učil in izpopolnil svojo igro v modelu, ki ga je postavil Guardiola.

Kapetan Anglije Harry Kane, ki ima po očetu irsko poreklo, velja za enega najboljših igralcev na svetu in napadalcev svoje generacije. Pravi, da je športne gene podedoval po mami in ker je vsa družina navijala za Tottenham, je logično, da je že kot otrok postal navijač Spursov. Ko je prišel v akademijo Arsenala, so ga po enem letu odpustili, ker ni imel atletske postave in je bil malo debel ter okoren. Tudi prve avdicije pri Tottehnamu ni preživel, a je dobil še eno priložnost in z vmesnimi posojami v klubu ostal 14 let ter postal legenda kluba. Lani je prestopil v Bayern, ki je zanj plačal rekordno odškodnino 110 milijonov evrov. Hitro je postal nosilec igre angleške reprezentance, kapetan in danes je njen najboljši strelec vseh časov. Če na začetku kariere ni bil fizično tako razvit in hiter kot ostali igralci, si je spoštovanje trenerjev pridobil s svojo tehniko, željo po napredovanju in strastjo do igre ter doseganju golov. Vse je podredil uspehu v športu, med sezono ne pije alkohola, za izboljšanje prehrane je zaposlil kuharja za poln delovni čas. Ustanovil je fundacijo, ki skuša spremeniti dojemanje duševnega zdravja.