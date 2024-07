Navzkrižja med gozdovi in travniki

Ko je solidarnost pred dvema letoma v boju z največjim požarom v zgodovine Sloveniji povezala domala celotno državo, gasilci v prvih bojnih vrstah in druge sile za zaščito in reševanje pa dali od sebe vse, kar so v danih razmerah lahko, še nismo vedeli, da nas leto zatem čaka še veliko hujša naravna katastrofa izjemnih razsežnosti.