Prav teki predstavljajo vrhunec svetovno znanega festivala, ki v mesto z 200.000 prebivalci vsako leto privabi več tisoč ljudi. Vsako jutro se po ozkih ulicah starega mesta do mestne arene na stotine ljudi poda na 850 metrov dolg tek pred šestimi biki, ki so težki tudi do 600 kilogramov. Bike nato zvečer v areni ubijejo bikoborci. Festivalu zaradi nehumanega ravnanja z biki nasprotujejo številne organizacije za pravice živali. Tudi letos so protestirali pred začetkom festivala.