Poti Španije in Anglije do jutrišnjega finala evropskega prvenstvu v Berlinu sta bili povsem različni. Španija je delovala suvereno in nanizala zmage na vseh dosedanjih šestih tekmah. Anglija, s katero je Slovenija v predtekmovalni skupini remizirala (0:0), je pogosto plesala po robu brezna, a je pokazala izjemen značaj, saj se je rešila iz vsake zagate. Finale bo tekma reprezentanc, ki imata povsem različen slog nogometa, pristop in značaj. V Španiji so mediji polni pohval na račun predstav, a bolj kot se bliža finale, raste strah, da bi se lahko zalomilo prav na najpomembnejši tekmi. Španija, ki igra taktično, tehnično in fizično brezhibno, na turnirju še ni imela slabega dne, medtem ko so Anglija napreduje iz tekme v tekmo in vse bolj postaja prava ekipa, v kateri posamezniki uveljavijo svojo kakovost.

Španija močnejša za Carvajala in Le Normanda

»V finalu sta najboljši ekipi prvenstva. Morda smo mi doslej pokazali boljšo igro, a Anglija premore obilo kakovosti, ki jo igralci prikažejo kadarkoli. V finalu je meja med zmago in porazom zelo tanka. Če bomo pokazali vse, kar smo sposobni, a bo tekmec boljši, to za nas ne bo neuspeh,« pravi selektor Španije Luis de la Fuente, ki nikoli ni bil trener v prvi in drugi ligi, medtem ko v sistemu španskih reprezentančnih selekcij deluje že od leta 2013. Zna osvajati lovorike, saj je bil s Španijo evropski prvak v selekcijah do 19 in 21 let z zasedbo (Rodri, Merin, Unai Simon, Ruiz, Olmo, Oyarzabal...), v kateri ni bilo nobenega igralca Barcelona in Reala Madrid. Po odsluženi kazni se v ekipo vračata branilca Dani Carvajal in Robin Le Normand.

»Na finale se pripravljamo na enak način kot na vsako tekmo. Zakaj bi spreminjali stvari, ki delujejo. Našo igro lahko še izpopolnimo. Imamo edinstveno priložnost. Le ena tekma nas loči od nesmrtnosti. Po 12 letih znova želimo dvigniti pokal za naslov evropskega prvaka. Na poti do finala ni trpela le Anglija, ampak tudi mi. Z Nemčijo smo v četrtfinalu igrali podaljšek, Francija je bila v polfinalu blizu izenačenja. To sta izkušnji, ki sta nas naredili še močnejši,« je na včerajšnjem druženju z mediji povedal španski reprezentant Dani Olmo, ki je s tremi goli, kolikor jih je dosegel tudi Anglež Harrya Kane, kandidat za najboljšega strelca.

​Southgate vlogo favorita prepušča Španiji

Angleški navijači so optimistični in evforični ter prepevajo refren: »Nogomet se vrača domov.« »Španija je favorit. Igrali bomo proti najboljši ekipi na turnirju in ker smo igrali polfinale v sredo, imamo en dan manj za pripravo. To me skrbi, a še vedno smo v Nemčiji in znova se bomo borili. V finalu bomo morali biti za zmago taktično popolni. Naredili smo veliko stvar, da smo drugič zapored v finalu evropskega prvenstva, prvič izven Anglije,« pravi Gareth Southgate, ki je selektor Anglije že osem let, in pripravljen na vse scenarije, zato je ekipa znova trenirala enajstmetrovke.

»Še vedno me preganjajo slike izpred pred treh let, ko je Italija dvignila pokal na Wembleyju. Dobili smo še eno priložnost, da pišemo zgodovino. Tekmec bo vrhunska ekipa, ki jo moramo zelo spoštovati. Upam, da nam bo zdaj uspelo,« je dejal vezist Declan Race. Na tekmi se po analizi Angležev obeta nekaj spektakularnih dvobojev. Ključ za uspeh bo igra v zvezni vrsti, kjer bo Španec Rodri bil bitko s Fodnom, soigralcem v Mancehster Cityju, in Bellinghamom. Angleži se posebej pripravljajo, da na desnem krilu zaustavijo Yamala, ki danes praznuje 17. rojstni dan. Obeta se tudi dvoboj španskega branilca Cucurela, ki je odkritje prvenstva, in Angleža Sakaja. Maratonec Rice, ki je med vsemi igralci na EP pretekel največ (74,91 km), bo skušal nevtralizirati Olma, ki je junak, čeprav je začel le dve tekmi. Angleži trepetajo tudi pred hitrim španskim driblerjem Williamsom, ki ga bo skušal ukrotiti 13 leti starejši Walker.

*** Španci na tem turnirju izgledajo čudovito. Igrajo zelo dobro. So odlična ekipa z lastnimi aduti. Dvoboj z njimi bo zanimiv. Jude Bellingham, reprezentant Anglije