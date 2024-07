Patria 2024

Po napovedih premierja Roberta Goloba bo do konca leta sklenjena pogodba za nakup osemkolesnikov finske Patrie, pri tem pa naj bi šlo po njegovih besedah za »na najvišji mogoči ravni transparenten posel«. Veseli nas, da je Robert Golob poskrbel za zgodovinski dogodek, da se uredništvo N. N. vsaj enkrat popolnoma in soglasno strinja z Janezom Janšo. Ta je namreč dejal, da je to »ironija zgodovine.«