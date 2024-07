Bilo je 21. februarja lani, ko je v bolnišnico v kraju Zaječar na vzhodu Srbije mama v rokah prinesla nezavestno in hudo pretepeno dveletno Petro. Zdravniki so jo poskušali oživiti, a ji ni bilo več pomoči. Uro kasneje je umrla. Deklica je bila v glavo modra, modrice in druge poškodbe so bile dobro vidne. S pestmi in nogami jo je po glavi in telesu pretepal njen očim Miloš Nikolić. Decembra lani so ga na niškem sodišču obsodili na dosmrtno zaporno kazen, sodba pa je po zavrnitvi pritožbe pred kratkim postala pravnomočna. To je enajsta izrečena dosmrtna zaporna kazen, ki so jo izrekli od leta 2019, ko so jo v Srbiji ponovno uvedli.

»Pretepal jo je dva dni zapored. V modricah je bila od glave do pet,« je za srbski Kurir o nasilnem dejanju povedal neimenovani vir. »V stanovanju so našli sledi nasilja, iztrgane šope dekličinih las pa tudi zlomljen stol. Sumili so, da ga je polomil med pretepom,« je nadaljeval. Ogled kraja zločina je po poročanju Kurirja trajal tri ure. Na podlagi sledov krvi so ugotovili, da je uboga deklica pred napadalcem bežala. To naj bi potrdili tudi deli odtrgane dekličine oblekice. Obdukcija je pokazala, da je umrla zaradi zastoja srca, ki so ga povzročili hude poškodbe glave in zatekanje možganov. Patolog je našel še več drugih grozljivih poškodb, nekatere so bile življenje ogrožajoče. Deklica je umrla v mukah. Sedemindvajsetletni Nikolić je bil v času usodnega napada konkretno pijan, a se je v trenutku storitve kaznivega dejanja zavedal posledic in kazenske odgovornosti, je odločil sodni izvedenec. Na vprašanje policistov ob aretaciji, zakaj bi storil kaj takega, je po dolgem molku odgovoril: »Jokala je. S tem me je delala živčnega. Je pa nisem velikokrat udaril.« Sodili so mu zaradi družinskega nasilja s posledico smrti.

Vedeli, a ne prijavili

Po pisanju srbskih medijev so sosedi iz stanovanja večkrat slišali kričanje in jok, a policije ni poklical nihče. Niti dekličina mama, 24-letna Jelena Todorovska, ki je vedela za zlorabo, vendar je ni prijavila ali pa otroka vsaj spravila stran od nasilneža. Tistega usodnega dne so aretirali tudi njo, v priporu je pristala zaradi zanemarjanja otroka. Jelena se je le nekaj mesecev prej od nasilnega soproga preselila k Milošu, zraven je vzela Petro, starejša sinova pa pustila pri možu. »Trpela bom do konca življenja, bolečina ne bo nikoli izginila,« je decembra lani spregovorila za Blic. Pojasnila je, da je v času zverinskega napada ni bilo doma, jo je pa partner klical, naj se hitro vrne, saj se Petra slabo počuti. »Naletela sem na strahovit prizor. Nezavestna je ležala v vozičku. Eno stran obraza je imela čisto modro. Začela sem kričati na Miloša, kaj se je zgodilo, on pa je odvrnil, da je padla s postelje,« je opisala njuno soočenje. S Petro v naročju je stekla v bolnišnico. »Moje dete je za vedno obležalo v grobu, on pa ne bo nikoli več na prostosti. Glede na to, da smrtne kazni ni bilo mogoče izreči, je dosmrtni zapor edini primeren. Še vedno ne vem, zakaj je to storil. Želim si, da doživi vse take muke, kot jih je preživel moj otrok. Živim samo še zaradi drugih dveh otrok. Ko je bila Petra ubita, sem umrla tudi jaz,« je pred meseci v solzah spregovorila za Blic.

Družina ubite deklice je bila v evidenci centra za socialno delo že od leta 2016, a ne zaradi družinskega nasilja, temveč zato, ker je bila Jelena ob rojstvu prvega otroka mladoletna. Po pisanju srbskih medijev sumov zlorabe otrok ni bilo. Za medije je spregovoril tudi dekličin oče Nemanja Vladulović, po navedbah katerega mu je sin potožil, da ga očim pretepa. »Tudi Jelena je slabo skrbela zanje. Tepla jih je in jih puščala same.« Težave zaradi nasilja pa naj bi imel v preteklosti 27-letni obsojeni Miloš. »Nekdo ga je prijavil zaradi mučenja psa. Z vrvjo mu je zvezal noge, da ni mogel hoditi, potem pa ga je tepel in ga odvrgel pred zapuščeno hišo, kjer ni ljudi. Kuža je cvilil in lajal, a ga je utišal. Pustil ga je ležati tam, da bi poginil. Na srečo ga je nekdo našel in rešil, Miloša pa prijavil,« je eden od njegovih znancev povedal za srbski dnevnik Kurir.