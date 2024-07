Dojenčico so februarja z reševalnim vozilom pripeljali na soboško urgenco, ker je doma postala neodzivna. Kljub oživljanju je umrla. Ker je bila videti oslabela in izčrpana, so pristojni o smrti obvestili policijo, socialno službo in zdravnico v Zdravstvenem domu (ZD) Murska Sobota. Odredili so tudi obdukcijo in opravili pogovor s kriminalistom, socialna inšpekcija inšpektorata za delo pa je opravila nadzor v Centru za socialno delo Pomurje. Mati je dojenčico sicer rodila v reševalnem vozilu na poti v porodnišnico, v kateri je nato tudi ostala. Po vrnitvi domov pa je patronažna služba ni obiskala, ker o rojstvu v ZD niso bili obveščeni.