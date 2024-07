Metropolitanska policija je danes sporočila, da išče moškega, ki je v Bristolu odložil kovčka, v katerih naj bi bili posmrtni ostanki dveh še neidentificiranih moških. Lokalna policija je v sredo zvečer prejela prijavo, da se na mostu v Bristolu sumljivo obnaša moški s kovčkom. Po prihodu je ta že zbežal, vendar na mostu pustil kovčka.

Policija Avona in Somerseta je na kraj dogodka prispela približno deset minut po prijavi, vendar je moški že pobegnil. Policija je na kraju dogodka našla sprva en, nato pa še drugi kovček, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Žrtvi še nista bili uradno identificirani, vendar domnevamo, da gre za odrasla moška,« je sporočila metropolitanska policija, ki je danes prevzela primer. Dokazi namreč kažejo na to, da je osumljenec v sredo v Bristol pripotoval iz Londona, kjer se je zgodil zločin.

Policija osumljenca išče tudi prek družbenih omrežij.

Detectives investigating the discovery of human remains on Clifton Suspension Bridge yesterday (Wed 10 July) are releasing images of a man they want to talk. If you see him, we advise not to approach him and call 999, quoting ref 5224180010. More ⬇️ https://t.co/dB8Nfgve9jpic.twitter.com/dpmyq3s6Wj