Dopuščam izjemo, takrat, kadar si tako vsestransko sposoben, kot je naš premier – enkrat skoči v čevlje zdravstvenega ministra, zdaj bo do jeseni v vojaških škornjih – a vseeno se malo čudim, kje najde čas. Ob vseh teh zanimivih športnih dogodkih, dobrikanju Ursuli, Emmanuelu ter Volodimiru in ne nazadnje zaradi zahtevne partnerske zveze. Morda pa upa, da bodo vse vojske sveta imele čez poletje dopust, da ne bo vojaških spopadov? Že, že, ampak potem bi moral za mir ali vsaj za premirje kaj (več?) postoriti. (Ko bi končno vsaj mirovnike sprejel na razgovor!)

V nekaj pa sem prepričana – ne bo nas zabaval, kot nas je minister Tonin, ko je izživljal svoje otroške sanje, se razigrano valjal po blatu in igral »rambota«. Naj mi ne zameri, če mu za to vlogo ne bi podelila oskarja. Nasprotno pa, če bi razpisali natečaj za najboljšo domislico, bi od mene dobil prvo nagrado. Ugibajte! Ne, ne, ne za izgubljeni tovornjak. In tudi ne za nabavo oklepnikov, za zapravljanje našega denarja tik pred nastopom Golobove vlade. Prvo nagrado si zasluži za prelet ameriških vojaških letal – seveda spet za naš denar – čez celo Slovenijo. Se spomnite? Na binkoštni ponedeljek. Za zmago. Nad kovidom. Žal ga tisoči žrtvovanih starostnikov niso doživeli.

Naj mu bo – saj noben politik pri nas ni za nič odgovoren – gotovo je živel v iluziji, da bo s svojim klovnostvom prepričal mlade, da bodo množično drveli v vojsko. Ta je že od začetka prehoda na profesionalno vojsko kadrovsko podhranjena, mnogi vpijejo, da tudi finančno. Nižanje kriterijev glede izobrazbe, kasneje tudi zdravstvenih – pri navadnem vojaku so s srednje šole pristali na osnovni – ni zadostovalo. Tudi zaradi velikega osipa. Kako ljudi motivirati, ko pa je zdaj največja vrednota denar? Zato nekatere še vedno privabi možnost odhoda na vojaške misije s trojno plačo. (Zaradi članstva v Natu in zanašanja na kolektivno obrambo zvenita besedni zvezi »služenje domovini« in »obramba domovine« kar nekam arhaično.)

MORS stavi na propagando. V Toninovem času, ne vem, kako je zdaj, mu je pri tem pomagala Cerkev, ki se sicer bori za življenje vsake oplojene človeške celice. Na svojih poletnih taborih – oratorijih, so poleg utrjevanja krščanskih vrednot uvrstili še izobraževanje o orožju in vabili Slovensko vojsko, da je razlagala o svojem poslanstvu. Ali to tudi vam diši po zlorabi mladih vernikov? Tonin je poleg tega začel še z drago akcijo brezplačnih poletnih »vojaških« taborov, a več o njih pozneje. Prej moram omeniti Šarčev propadli projekt, dokumentarno serijo Vojak v akciji z desetimi epizodami. Če se ne boste smejali, vam povem njegovo argumentacijo. Nekako takole gre: če se je zaradi kuharskih serij povečalo zanimanje za kuharski poklic, se bo potem tudi za vojaški. Kot je znano, iz te moke ni bilo kruha, vojaški tabori pa obstajajo še naprej, tudi letos.

Na spletni strani MORS izvemo, komu so namenjeni (mladoletnim dijakom/dijakinjam; učencem/učenkam, ki v tekočem letu zaključijo osnovno šolo in so vpisani v srednjo šolo …) in za program. Seveda ne manjka priporočilo in pozitivna izkušnja vrstnika. Resnici na ljubo moram dodati negativno prijateljevo mnenje (sin se je udeležil tabora), ki ni edino: od prvega dne so izvajali ameriški vojaški Natovski dril nad otroki. Takoj so jih oblekli v uniforme in izvajali celodnevne naporne programe z obveznim kaznovanjem ob napačnem ravnanju. Celo predpisanih 30 minut za kosilo niso imeli, ker so zaradi kaznovanja zamujali 15 minut. Tudi počitka po kosilu niso imeli, od jutra do mraka so jih preganjali, podobno, kot v ameriških tovrstnih filmih. Vojak mora samo izvajati ukaze, sicer je kaznovan.

Sprašujem, ali je tak pristop primeren, za naše mladoletne otroke gre? Živimo v času, ko je vedno več duševnega in telesnega nasilja, povsod, na spletu in v realnosti. Ko je nasilje postalo sredstvo za reševanje sporov in celo za promocijo samega sebe. Ko Nato, katerega del smo, že dolgo ni obrambna organizacija, ampak seje vojne. Zato sem namenoma napisala vojaško ministrstvo in ne ministrstvo za obrambo. In če si kaj želim od novega ministra, si to, da ne bi slinasto hvalil Natovih »dosežkov« ob njegovi 75. obletnici, ampak, da bi enkrat nalili čistega vina. (Seveda si še bolj želim izstop iz Nata.)

Polona Jamnik, Bled