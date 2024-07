Etapa je bila od samega začetka zelo hitra s številnimi dogodki tako v begu kot v glavnini. Kljub vetru in močnim kolesarjem v ospredju je na koncu pričakovano prišlo do sprinta večjega dela glavnine v Pauju.

V mestu pred Pireneji, ki je še 75. leto gostilo bodisi začetek bodisi konec etape na Touru, je imel največ moči v sprintu Philipsen, ki je drugič slavil na letošnjem Touru, skupno pa 48. v karieri.

Okoli 600 m do konca je prišlo do novega padca, a zaostankov zaradi pravila zadnjih kilometrov organizatorji niso pripisali. Nekoliko se je zadržal tudi Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), a ni bil udeležen v padcu in zaostal 35 sekund. Težavam se je izognil Pogačar, ki je bil z najboljšimi in na koncu sprintal ter osvojil deveto mesto.

Drugi je bil tako kot v četrtkovi etapi Belgijec Wout Van Aert (Visma-Lease a Bike), tretji pa Nemec Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech). Sprintal je še en Slovenec Luka Mezgec (Jayco-AlUla), ki je bil 11., potem ko je že pred tem zaostal njegov sprinterski kapetan Nizozemec Dylan Groenewegen.

V skupnem seštevku kljub stresni etapi ni prišlo do sprememb pri vrhu. Še naprej je v vodstvu Pogačar, ki ima 1:06 minute naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:14 pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Vsi ostali zaostajajo že več kot štiri minute.

Pred etapo je odstopil slovenski as Primož Roglič, ki je v četrtek grdo padel. Danes je njegova ekipa Red Bull-BORA-hansgrohe potrdila, da zaradi udarcev in poškodb Kisovčan ne bo startal.

»Sočustvujem z njim, saj je bil res dobro pripravljen, napredoval je iz dneva v dan, kar smo lahko videli v zadnjih dneh,« je pred etapo za RTV Slovenija dejal Pogačar.

Med etapo je zaradi covida-19 odstopil devetouvrščeni Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates), s čimer je 25-letnik s Klanca pri Komendi ostal brez pomembnega pomočnika v naslednjih dneh v gorah.

V soboto bo na sporedu prva od dveh zahtevnih pirenejskih etap. Ta bo kolesarje peljala od Pauja do vrha Pla d'Adeta (151,9 km). Premagati bodo morali tri zahtevne klance v zadnjih 80 km, vključno z zadnjim na Pla d'Adet (10,6 km/7,9 %).