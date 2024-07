Deklaracija poudarja pomembnost plesne pedagogike ter pomen ustvarjalnega giba v vzgoji in izobraževanju ter se navezuje na okvir kulturno-umetnostne vzgoje, ki so ga na Unescovi konferenci v Abu Dabiju februarja letos sprejeli ministri, pristojni za izobraževanje in kulturo, z vsega sveta. Deklaracija spodbuja zagotavljanje varnega učnega in ustvarjalnega okolja, ki omogoča razvoj veščin, nujnih za oblikovanje odporne, pravične in trajnostno vzdržne prihodnosti.

Podpisnike zavezuje k spodbujanju interdisciplinarnega akademskega in medpodročnega umetniškega delovanja ter povezovanja različnih institucij in organizacij. Med drugim opozarja na raznolikost učnih potreb, nujnost strokovno podkovanih, kompetentnih in predanih pedagogov, ki jim je zagotovljeno ustrezno podporno okolje, da lahko zadostijo raznolikim učnim potrebam ter spodbujajo tudi medvrstniško učenje, in poziva tudi k ustvarjalni, etični in kritični rabi tehnologij, ki spodbujajo aktivno udeležbo uporabnikov.