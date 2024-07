Osrednji lik je mlada ženska Maja, ki pride na oddaljeni otok, da bi uredila vprašanje družinske dediščine. V vrtincu novih čustev, skozi vrsto nepredvidenih situacij, se Maja končno sooči z vprašanji iz svoje preteklosti. Iskanje dediščine postane iskanje lastne identitete, a tudi odpuščanja. Producent novega filma v Zenici rojenega Tanovića, ki je leta 2002 med drugim prejel oskarja za vojno dramo Nikogaršnja zemlja, je hrvaški Propeler, manjšinski koproducenti pa so poleg Tramal Films še romunski Tangaj Production, Obala Art Centar iz BiH in srbski Baš Čelik. V filmu igrajo Anja Matković, Uliks Fehmiu, Goran Navojec, Mario Knezović, Marija Škaričić, Mirela Brekalo, Snježana Sinovčić, Luka Juričić, Boris Ler, Ivana Roščić, Jadranka Matković in številni drugi. Scenarij poleg režiserja Tanovića podpisujeta še Anja Matković in Nikola Kuprešanin.

Sarajevski filmski festival se bo začel 16. avgusta.