Kot vsako leto Kinodvor v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana in Javnim zavodom Ljubljanski grad pripravi seznam premier in predpremier najbolj odmevnih filmov kinematografske sezone. Na odprtju si je bilo mogoče ogledati dva filma, in sicer Jesensko listje, ki ga je režiral Aki Kurismaki, in film Mož, ki ni mogel molčati režiserja Nebojša Slijepčevića. Do 3. avgusta, ko se letni kino na grajskem dvorišču zapre, bodo med drugim na sporedu še štiri predpremiere. Cel program predvajanih filmov je dostopen na straneh Kinodvora.